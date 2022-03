Bergamo e i tragici giorni dei camion: "Non sapevo dov'era, ho riconosciuto la bara di papà in tv" - BergamoNews

Bergamo. Paura. Smarrimento. Confusione. “Così tanta, che nemmeno sapevo dove avessero portato papà. Ho riconosciuto la sua bara guardando un servizio in tv”.

L’episodio che Walter Basso Ricci, 55 anni, racconta a proposito del padre Giuseppe, morto nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2020 all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, restituisce la misura di ciò che molti hanno sperimentato in quei giorni: un senso di completa impotenza, di fronte al dramma collettivo che si stava consumando.

“Papà aveva 81 anni, come tutti gli anziani era un po’ acciaccato – ricorda il figlio – ma stava bene, tant’è che andava a passeggiare ore e ore in montagna”. In passato sommozzatore, “aveva ancora un fisico atletico e sportivo. La settimana prima era persino andato a correre in palestra”.

La mattina del 3 marzo, Walter riceve una chiamata mentre è a lavoro. È suo padre: “Non sto bene, fatico a respirare”. Corre subito a casa, mentre i familiari avvertono il 118. Sono le 10, ma l’ambulanza – dice – non arriverà prima delle 17,30.

“Quei giorni erano un continuo via vai di sirene – precisa Walter -. Più si avvicinavano, più pensavamo fossero arrivati a soccorrere papà, ma evidentemente erano in tanti a chiedere aiuto”. Prima di salire sull’ambulanza, Giuseppe abbraccia la moglie Rosanna Volpi, 81 anni, 55 di matrimonio, e saluta affettuosamente i figli Walter, Matteo e Simona. Cerca di rincuorarli: “Vedrete che non è nulla, ci vediamo tra un paio di giorni”. Non fu così.

All’inizio, le sue condizioni sembrano migliorare. Ma a cinque giorni dal ricovero, il Papa Giovanni comunica alla famiglia il decesso. “Ci hanno detto che papà aveva ceduto il casco dell’ossigeno ad un paziente più giovane, con qualche speranza in più di sopravvivere. È stato bello sentirselo dire”.

Ma il conforto dura poco. Perché – oltre al grande dispiacere per il lutto improvviso – la famiglia deve rinunciare al funerale a causa delle restrizioni sanitarie. E nemmeno sa dove è composta la salma. Neanche una notizia, per giorni.

Fino a quando, una sera, si imbattono in un servizio televisivo. “Mostravano le 150 bare ospitate al cimitero (nel Tempio di Oggnissanti, dove si arriverà a toccare quota 180, ndr). Le riprendevano da vicino, una di fianco all’altra”. Una cattura la sua attenzione più di tutte. “Quella di papà – è convinto Walter -. Aveva una sorta di crocefisso in ottone stilizzato sul coperchio. Ho subito pensato che fosse la sua, è stato traumatico vederla lì in mezzo alle altre”.

Fino ad allora, la ricerca non aveva dato alcun esito. “Le Onoranze Funebri non sapevano darci alcuna informazione, il Comune nemmeno. Alla fine, io e mio fratello siamo andati al forno crematorio del cimitero di Bergamo (l’unico della provincia, ndr) e abbiamo scoperto che papà era lì. Nessuno ci aveva mai avvisato”.

Il 18 marzo è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Quella sera, uno steward di Ryanair, Emanuele Terlizzi, scattò dal suo terrazzo in via Borgo Palazzo la foto ai mezzi militari che trasportavano via i feretri dalla città. Oltre 3 mila in totale.

“Davvero non capisco quelli che ancora negano quanto successo – osserva Walter, con un pizzico di amarezza -. Deve essere un modo per difendersi da una verità che spaventa, non c’è altra spiegazione”. La sua è una delle circa 400 famiglie bergamasche che fanno parte dell’associazione “Sereni e sempre Uniti” che tutela i parenti delle vittime del Covid. “Il 18 marzo, almeno per me, è paragonabile all’11 settembre – conclude -. Uno di quei giorni che non scorderò mai. E che rivivo ogni volta che sento la sirena di un’ambulanza”.

