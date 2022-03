Barcellona, Lione, Lipsia... Quale sarà la prossima avversaria dell'Atalanta? - BergamoNews

L’Atalanta elimina il Bayer e attende la prossima avversaria di Europa League. L’uno a zero di Leverkusen (e il 3-2 del Gewiss Stadium) permette ai ragazzi di Gasperini di entrare nelle otto migliori della seconda competizione europea, dove l’Atalanta è l’unica squadra italiana rimasta e insieme alla Roma – in Conference League – tra le ultime in Europa.

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League è in programma venerdì (18 marzo) in Svizzera, a Nyon, alle ore 13:30. Non ci saranno teste di serie e si potranno incontrare anche due squadre della stessa federazione.

Inoltre, come si può leggere sul sito ufficiale dell’Uefa, “i sorteggi dei quarti di finale sono aperti e gli accoppiamenti sono numerati da 1 a 4 per determinare il sorteggio delle semifinali che sarà a seguire. Verrà inoltre effettuato un sorteggio per determinare la squadra di casa per la finale, per ragioni procedurali”.

Chi può incontrare l’Atalanta? Oltre alla squadra bergamasca ci sono sette formazioni: Barcellona, Braga, Rangers, Lione, Francoforte, West Ham e Lipsia (qualificato di diritto contro lo Spartak Mosca). Sarà una di queste la prossima avversaria nerazzurra.

I match valevoli per i quarti si giocheranno il 7 aprile (gare d’andata) e il 14 aprile (gare di ritorno). Ancora senza la regola dei gol in trasferta, che almeno per ora è stata eliminata.

