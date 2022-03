Atalanta, è ancora Europa: Demiral l’eroe della serata - BergamoNews

Una lunga sofferenza per 90 minuti poi l’esplosione finale al gol di Boga.

L’Atalanta raggiunge così i quarti di finale di Europa League con enorme difficoltà e sacrificio: nonostante un periodo non brillante, la competizione fuori dai confini nazionali continua a regalare gioie agli uomini di Gasperini, al quarto successo consecutivo.

Gli orobici arrivano a Leverkusen dopo l’ottima prestazione dell’andata e con un piccolo vantaggio. Questo permette ai nerazzurri di impostare la sfida con un atteggiamento più attendista, mentre i tedeschi nonostante qualche defezione (Wirtz e Frinpong finiti ko nel derby in campionato contro il Colonia) si confermano squadra pimpante e veloce.

La Dea prova a sfondare soprattutto con azioni provenienti dalla fascia sinistra dove Zappacosta, Koopmeiners e Muriel cercano di imbastire triangolazioni vincenti.

Al Bayer basta una sfuriata per spaventare i bergamaschi quando Diaby si fa ipnotizzare da Musso.

La ripresa per l’Atalanta diventa un autentica apnea generale, costantemente obbligata a sostare nella propria metà campo con i padroni di casa che pressano, recuperano ogni pallone impedendo qualsiasi barlume di ripartenza orobica. Musso si ripete su Diaby, la difesa nerazzurra regge più che può, la squadra è schiacciata con Muriel che davanti fa reparto da solo ma finisce per essere risucchiato in modo puntuale dalla retroguardia tedesca.

Alla Dea basterebbe anche lo 0-0 per ottenere la qualificazione, ci pensa invece Boga a regalare qualche minuto in meno di palpitazioni ai 1500 arrivati da Bergamo.

Aver eliminato un’ottima squadra come il Bayer Leverkusen in un periodo dove il gioco non decolla, è un grande merito. Come sempre in queste sfide andata/ritorno ad alti livelli gli episodi spostano l’equilibrio del match: se all’andata l’Atalanta avrebbe meritato di chiudere con almeno due gol di vantaggio con Hradecky sugli scudi, al ritorno è sicuramente la squadra tedesca a recriminare per le due chances sprecate davanti a Musso.

Ora la questione si fa intrigante. Per raggiungere la quarta Champions consecutiva esistono due strade. Entrambe molto difficili per motivi diversi. Da un lato x’è il campionato con una Juventus a +8 (e una gara in più), abbastanza lontana e ora senza competizione europea da giocare. Dall’altro c’è l’Europa League, dove il margine di errore nelle sfide secche è praticamente nullo e le concorrenti non sono di certo squadrette da oratorio.

Mettendo sulla bilancia i due percorsi, forse a questo punto, pur tenendo botta in Serie A, tentare il colpaccio in Coppa ora può trasformarsi in un obiettivo concreto. Adesso il sorteggio, poi prima della sosta si chiude a Bologna!

TOP E FLOP

È la serata del mercato costoso, o per essere precisi è la serata del mercato targato Gian Piero Gasperini.

Negli ultimi mesi più di qualche legittimo appunto è stato mosso ai Musso e Boga come giusto che fosse, alla BayArena i “mister 20 milioni” son risultati estremamente decisivi. Il portiere argentino ha stoppato ben due volte in maniera provvidenziale Diaby, una per tempo, mentre l’ivoriano ha freddato Hradecky nell’unica vera e propria galoppata offensiva.

L’eroe di serata però è senza ombra di dubbio Demiral, altro acquisto di questa stagione: almeno tre interventi in scivolata tanto rischiosi quanto puliti e decisivi sugli uomini di Seoane, in più sempre lucido anche nel momento di massima difficoltà della squadra nella seconda parte di gara.

In attacco Muriel appare molto generoso in particolare nel primo tempo, nella ripresa rimane solo davanti con poche chances e anche molta stanchezza nelle gambe. Bene Hateboer che tiene molto bene sulla corsia di destra, mentre risultano un pò in difficoltà Malinovskyi (con problemi di stomaco) e Freuler, molto sofferente in mezzo al campo.

Nota non di poco conto: l’Atalanta esce dalla BayArena indenne dal punto di vista disciplinare.

I tre diffidati in campo De Roon, Toloi, Demiral non hanno rimediato nessun cartellino. Non era facile uscire intonsi in un match così complicato e contro un avversario contraddistinto da fiammate. Le diffide non son ancora cancellate (quello succederà dopo i quarti eventualmente), intanto i tre ci saranno quantomeno nella gara d’andata dei quarti di finale.

LE PAGELLE

Musso 8,5

Toloi SV (Djimsiti 6,5)

Demiral 8,5

Palomino 7,5

Hateboer 7

De Roon 7

Freuler 6

Zappacosta 6,5 (Pezzella 6)

Koopmeiners 6,5

Malinovskyi 5,5 (Boga 7)

Muriel 6 (Pessina SV)

