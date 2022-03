Atalanta, bella di notte. E l’Europa è ancora nerazzurra - BergamoNews

L’Europa è ancora nerazzurra.

Gli uomini di Gasperini si confermano belli di notte e si qualificano ai quarti di Europa League espugnando Leverkusen.

Pur rischiando in un paio di occasioni, la Dea è stata capace di mantenere il controllo della partita di fronte ai tedeschi che hanno cercato in tutti i modi di superare gli orobici.

È stata una gara piuttosto tattica, con la formazione atalantina molto attenta nel cercare di evitare di subire gli attacchi avversari, forte della possibilità di avere a disposizione due risultati su tre.

C’è voluta anche un po’ di fortuna e la bravura di un Musso finalmente decisivo per fermare i tedeschi. Ma l’Atalanta non si è limitata a controllare il match, quando ha potuto ha cercato di insidiare la porta avversaria pur senza creare occasioni particolarmente pericolose.

La difesa nerazzurra è stata impeccabile, nonostante abbia dovuto rinunciare dopo pochi minuti a Toloi, infortunatosi e sostituito da Dijmsiti. In particolare Demiral ha disputato una partita sontuosa, dimostrando ancora una volta la bontà della scelta di puntare quest’anno sul giocatore turco, un vero guerriero.

Dopo un’ora di gioco Gasperini ha deciso che era il momento di dare fiducia a Boga e lo ha fatto subentrare a Malinovsky. Il fantasista francese è apparso davvero ispirato, tenendo sempre in apprensione la difesa avversaria.

Ma è allo scadere che confeziona il capolavoro, partendo dalla sua tre quarti superando il proprio avversario e battendo imparabilmente l’estremo difensore rossonero.

Un tripudio per il popolo nerazzurro presente sulle tribune che inneggia così ad una nuova impresa dei propri beniamini. Eh già, perché i tedeschi non sono terzi in classifica nel proprio campionato così per caso.

La squadra di casa si è dimostrata una formazione tosta, veloce, insidiosa. E allora va bene anche soffrire un po’ se poi alla fine il risultato è la qualificazione ai quarti.

Non sarà l’Europa che conta, ma quanto è bello vincere in Coppa, anche per chi non ha potuto seguire la propria squadra in Germania limitandosi a tifare davanti alla tv ma perdendo ugualmente la voce.

E ora vediamo cosa riserverà ai nerazzurri l’urna di Nyon: può capitare chiunque, ma tutti dovranno temere l’Atalanta. Siamo ancora in Europa, noi.

