Atalanta, altra sfida tedesca: ai quarti di Europa League c'è il Lipsia - BergamoNews

Nyon. Scampato il pericolo principale (chiamato Barcellona) l'Atalanta se la vedrà con un avversario comunque molto, molto insidioso: ai quarti di finale di Europa League i bergamaschi affronteranno il Lipsia.

La mano dell'ex storico portiere di Valencia e Siviglia, Andres Palop - tre volte vincitore e ambasciatore della competizione - regala ai bergamaschi un'altra sfida tutta tedesca, dopo quella che ha visto i nerazzurri eliminare agli ottavi il Bayer Leverkusen.

Eintracht-Barcellona, West Ham-Lione e Braga-Rangers gli altri accoppiamenti. Se la Dea passerà il turno, in semifinale troverebbe la vincente della sfida tra portoghesi e scozzesi.

What a draw! 🤩

Which game are you looking forward to most? 🍿#UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022