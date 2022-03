Albastar decolla da Orio per Fuerteventura, Sharm-el-Sheikh e Lampedusa - BergamoNews

Bergamo. Albastar annuncia la programmazione per la stagione estiva 2022 in partenza dall’Aeroporto di Milano Bergamo, che prevede una serie di collegamenti settimanali e bisettimanali verso le isole italiane (Lampedusa, Sardegna e Sicilia) e il sud Italia (Calabria e Puglia), il ritorno dello storico collegamento del vettore verso Lourdes e una programmazione verso ben cinque destinazioni internazionali: Zante (Grecia) Isola del Sal (Capo Verde), Marsa Alam e Sharm-el-Sheikh (Egitto – Mar Rosso) e Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira.

Gli operativi in partenza dall’Aeroporto di Milano Bergamo:

Alghero, ogni sabato, dal 28.05 al 24.09.

Brindisi, ogni domenica, dal 29.05 al 25.09.

Cagliari, ogni sabato, dal 28.05 al 24.09.

Catania, ogni domenica dal 13.06 al 25.09.

Crotone, ogni sabato, dall’11.06 al 24.09.

Fuerteventura, ogni venerdì dal 01.07 al 28.10

Lamezia Terme, ogni sabato, dal 05.06 al 25.09.

Lampedusa, ogni sabato dal 28.05 al 15.10 e ogni domenica dal 29.05 al 16.10.

Lourdes, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dal 25.04 al 03.10.

Isola del Sal, ogni venerdì dal 01.07 al 28.10.

Olbia, ogni sabato, dal 28.05 al 24.09.

Marsa Alam, ogni domenica dal 10.04 al 06.11.

Porto Santo, ogni lunedì, dal 23.05 al 31.10.

Sharm-el-Sheikh, ogni domenica dal 10.04 al 06.11.

Zante, ogni giovedì da 23.06 al 01.09.

“Sono lieto di comunicare il ritorno ad un’ampia programmazione in partenza da Bergamo dopo due difficili anni caratterizzati dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. L’aeroporto di Milano Bergamo è per Albastar strategico e nei nostri programmi commerciali crescerà ulteriormente la nostra presenza, sia in termini di frequenze settimanali che di diversificazione del network, che prevede sia voli di linea che charter, sia leisure che business, fino alla riprogrammazione dello storico collegamento religioso verso la città di Lourdes. Inoltre, è lo scalo da dove programmiamo la maggior parte dei collegamento on demand per le associazioni sportive che si avvalgono dei nostri servizi e apprezzano la qualità della struttura e dello staff, che assicurano loro riservatezza e un’ottima esperienza pre e post flight ” commenta Giancarlo Celani, Direttore Commerciale & Deputy CEO di Albastar.

“Siamo orgogliosi della scelta compiuta da Albastar di rafforzare la propria presenza sull’aeroporto di Milano Bergamo, sviluppando una programmazione estiva che riflette il ritorno a una offerta di voli allineata al periodo pre-pandemia – dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo –. Le quindici rotte e il volume delle frequenze predisposto per consentire di raggiungere destinazioni sia tipicamente estive sia con potenziale tutto l’anno (come Cabo Verde ed Egitto), segna una ripresa importante del traffico leisure, che contribuisce a rendere sempre più attrattivo il nostro aeroporto e i servizi offerti ai passeggeri. Nondimeno, accogliamo con soddisfazione la reintroduzione nel network di una metà di pellegrinaggio come Lourdes, tradizionalmente servita da Albastar”.

I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e nelle agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503,

mail callcenter@albastar.es.

