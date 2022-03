Verso Leverkusen, tifosi vip ottimisti: "Ma non dimentichiamoci la storia dell'Atalanta e da dove veniamo" - BergamoNews

“Ci eravamo abituati bene, non dobbiamo fare drammi però partite come quella con il Genoa per chi vuole arrivare a certi livelli vanno vinte. La Juventus è la squadra più in forma per la qualificazione alla prossima Champions League. In modo più pratico e obiettivo dobbiamo puntare all’ingresso in Europa League o alla Conference League”. Daniele Belotti, deputato della Lega Nord, bergamasco doc e tifoso dell’Atalanta sul momento delicato che sta attraversando la formazione nerazzurra in campionato. “Da tifosi non dobbiamo mai dimenticarci che stiamo vivendo momenti che in 115 anni di storia abbiamo vissuto solo due volte. Siamo l’Atalanta e il pessimismo quando sei quinto in classifica non esiste”.

Mancano poche ore al match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Cosa serve per battere il Bayer Leverkusen? “In una gara del genere penso che Gasperini riuscirà a trasmettere al gruppo la giusta mentalità. Dovremo sfruttare la vulnerabilità della loro difesa per fare risultato. Per il passaggio del turno basta non perdere. La partita con il Genoa ha dimostrato che l’Atalanta ha uno scheletro imprescindibile a centrocampo nei due mediani De Roon e Freuler. Se mancano entrambi perde l’equilibrio, a Leverkusen torneranno titolari quindi questo è un ottimo punto di partenza”.

È attesa una grande cornice di pubblico. L’ambiente che ci sarà alla BayArena potrebbe fare la differenza? “Leverkusen non è Dortmund, abbiamo visto anche quando sono venuti al Gewiss che non creano l’ambiente caldo degli altri stadi. A differenza del Pireo non ci sarà un clima pesante che incuterà timore ai giocatori in campo quindi ci sono i presupposti per fare bene”.

Un altro tifoso di stampo atalantino, il Consigliere della Regione Lombardia Dario Violi, ha parlato del prossimo match in Europa League: “All’andata ho rivisto la solita Atalanta, quella che mette il Bayer Leverkusen con le spalle al muro negli ottavi di finale e dà grandi soddisfazioni. Per passare il turno oggi serve giocare all’attacco senza gestire il risultato”.

Sei preoccupato per il periodo altalenante della squadra di Gasperini in Serie A? “Non sono un catastrofista, io ero presente nei momenti più difficili della storia dell’Atalanta e non li dimentico. Ci sono annate in cui va tutto bene, fai un tiro svirgolato con Hateboer e segni mentre altre in cui fai dieci conclusioni e non riesci ad andare in gol. Domenica ero allo stadio con mio figlio e non mi sono divertito molto però dobbiamo renderci conto che siamo l’Atalanta, siamo quinti in classifica nonostante i torti arbitrali”.

Anche Marco Saita, avvocato e storico sostenitore dei colori nerazzurri che andrà alla BayArena, ci ha spiegato come vive dagli spalti l’avventura della Dea in campionato e in Europa League: “Mi è difficile leggere questo momento perché in ogni partita vediamo un’Atalanta diversa. C’è chi propende per una logica rinunciataria in campionato ma per me non stiamo rinunciando a niente e faremo una grande prestazione. Nonostante qualche performance a singhiozzo stiamo parlando sempre della stessa squadra e non ha senso mettere in discussione tutto ogni volta. Ero allo stadio anche una settimana fa contro il Bayer Leverkusen e mi sono riconosciuto nella formazione in campo. Non sono un tifoso che sale sul carro dei vincitori solo quando le cose vanno bene e non sto nemmeno dalla parte di chi dice che è finito un ciclo. Mi piace farmi sorprendere dall’Atalanta che ricambia il mio amore. Il pronostico? La conferma del risultato d’andata”.

