Un'offerta di cura riabilitativa in regime di solvenza - BergamoNews

Alle attività svolte in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, in Habilita è disponibile un’offerta di cura riabilitativa in regime di solvenza, specifici percorsi in ambito ortopedico e neurologico. Oggi il Sistema Sanitario Nazionale non sempre è in grado di sostenere la crescente richiesta di pazienti che necessitano di cicli riabilitativi ad alta intensità in contesti che garantiscano un’elevata efficacia. La proposta dei ricoveri a pagamento di Habilita si rivolge quindi proprio a pazienti che desiderano usufruire di cicli di riabilitazione intensivi con prestazioni e tempistiche non ottenibili attraverso l’SSN e a pazienti portatori di patologie croniche degenerative che non trovano spazio tra le prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale.

In un contesto generale fortemente condizionato dalla pandemia, la necessità di recupero delle performance funzionali da parte di soggetti con disabilità è in progressivo aumento. La possibilità di svolgere un percorso riabilitativo in ambienti caratterizzati da alta tecnologia delle strumentazioni a disposizione e dalla presenza di personale medico preparato consente un efficace ripristino delle capacità funzionali nei soggetti che intraprendono percorsi riabilitativi specifici.

La possibilità di comporre un preciso programma di prestazioni flessibile e personalizzato risponde esattamente alle necessità del paziente e consente di mantenere standard elevati di assistenza. Scegliere Habilita significa credere nel lavoro di professionisti esperti e riconoscere il valore di una realtà sanitaria in continua crescita. Il servizio è attivo nelle sedi bergamasche di Zingonia e di Sarnico, dove sono presenti équipe multiprofessionali, composte da medici riabilitatori (fisiatri e neurologi), che vengono supportati nelle decisioni cliniche da medici specialisti consulenti, oltre che da terapisti, psicologi e logopedisti che operano con un approccio interdisciplinare.

Per ulteriori informazioni: https://habilita.it/degenza/ricoveri-a-pagamento/

