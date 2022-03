"Un futuro migliore per la nostra specie", a Dalmine incontro con Remuzzi - BergamoNews

Dalmine. Giovedì 17 marzo a Dalmine al teatro Civico in via Kennedy 3, alle 21, Tierra! incontra Giuseppe Remuzzi nella serata “Un futuro migliore per la nostra specie”. Il direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, medico e scrittore, illustra i più recenti sviluppi della scienza moderna. Solo un rinascimento della ricerca – spiega lo stesso Remuzzi – può contribuire a disegnare un futuro migliore. La ricerca nel campo del dna, dei geni e delle cellule, del Covid, dei vaccini e gli studi sul cervello aprono prospettive inimmaginabili per la nostra salute e per conoscere il nostro passato. Com’è cominciata la vita? Come si è evoluta per arrivare fino a noi? Come e perché è stata ricreata in laboratorio? La si può rendere immortale? Sono domande a cui la scienza continua a dare risposte nuove e sorprendenti. Giuseppe Remuzzi è medico e scrittore italiano. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel 1974, successivamente si specializza in ematologia e nefrologia. Nel 1999 diventa Primario. Collabora come docente di Nefrologia per diverse università italiane, britanniche e statunitensi, e nel 2013 diventa presidente della Società Internazionale di Nefrologia. Suoi gli scritti Tra Igea e Panacea (con Antonio Maturi); Ci curano o ci curiamo? (con Antonio Maturi); La scelta. Perché è importante decidere come vorremmo morire; Siamo geni. Uno straordinario viaggio nel corpo umano in 44 brevi lezioni.

L’incontro è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria telefonando alla Biblioteca “Rita Levi Montalcini” di Dalmine, tel. 0356224840 o sul sito www.rbbg.it/library/dalmine/prenotazioni

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!