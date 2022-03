Ripartito il percorso diciottenni del comune di Treviolo con consapevolezza verso la maggiore età - BergamoNews

È ripartito con una pizzata in compagnia il percorso diciottenni, il ciclo di incontri che l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Treviolo propone ogni anno ai ragazzi che diventano maggiorenni.

Il primo appuntamento si è tenuto nella sala consiliare del municipio – per dare ufficialità a questo nuovo avvio – dove, applicando tutte le norme di sicurezza, i ragazzi si sono trovati per conoscersi, mangiare insieme la pizza offerta dall’Amministrazione comunale e pensare in modo corale come organizzare il percorso verso la nascita sociale, la cerimonia che segna l’ingresso dei nuovi cittadini in società.

“Lo scorso mese a tutti i giovani nati nel 2003 e nel 2004 è arrivata una lettera con un invito a partecipare alla serata di apertura dell’iniziativa. A causa del Covid e delle varie chiusure, due annate si sono sovrapposte – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Martina Locatelli -. Hanno aderito diverse ragazze e ragazzi che sono stati accolti da me, dalla commissione, dagli educatori del centro di aggregazione giovanile “Il Graffio” e dalla Consulta giovani. Abbiamo ragionato attraverso un semplice gioco di ruolo sugli obiettivi, sui desideri e sulle aspettative rispetto alla maggiore età”.

I ragazzi si sono dimostrati molto propositivi: l’idea che è emersa, tra le altre, e che è stata accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti, è quella di organizzare nei prossimi mesi una gita inerente il percorso che i ragazzi stanno facendo.

La prossima serata sarà organizzata il 24 marzo direttamente nella sede del Cag, in via Verga 1/A, sempre con pizza omaggio. Le porte sono aperte a tutti i giovani delle due annate, che si possono aggiungere al gruppo anche se non hanno preso parte al primo incontro. Basta semplicemente prenotarsi mandando una mail all’indirizzo locatelli@comune.,treviolo.bg. it o cagraffio@comune.treviolo.bg. it.

“L’Amministrazione comunale tiene molto a questa iniziativa, l’intera Giunta crede sia importante accompagnare i diciottenni in un momento determinante come il raggiungimento della maggiore età – conclude l’assessore Locatelli -. Pensiamo infatti che questo percorso possa stimolare i giovani a diventare degli adulti consapevoli, dei cittadini attivi e interessati alla vita della comunità. Invito pertanto tutti i ragazzi che lo desiderano a cogliere questa opportunità, che va vissuta non come l’ennesimo impegno al quale far fronte ma come un momento di svago e di aggregazione”.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO