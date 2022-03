Progresso economico, Camera di commercio include imprenditrici, giovani, startup e PMI innovative - BergamoNews

Bergamo. Ancora solo fino al 31 marzo le candidature alla 60° edizione del concorso per il riconoscimento del lavoro e del progresso economico.

La Camera di commercio ha arricchito con quest’anno la platea dei destinatari inserendo tre nuove categorie di destinatari. Si tratta delle donne imprenditrici con oltre 30 anni d’età, dei giovani imprenditori fino a 30 anni e delle startup e PMI innovative. A queste categorie sono riservati 15 premi, cinque per ognuna.

L’ampliamento del ventaglio dei premiati muove i suoi passi in coerenza con lo sforzo fatto a livello nazionale di incentivare l’imprenditoria femminile, obiettivo che si vuole perseguire anche a

livello provinciale, stante che – pur con la ragguardevole crescita del 2,4% registrata dalle imprese femminili nel 2021 – la partecipazione della donna al mondo dell’impresa rimane ancora di oltre

due punti inferiore al dato nazionale e le cariche d’impresa femminili sono solo un terzo di quelle maschili.

Per quanto riguarda le imprese giovanili – in bergamasca presenti a fine 2021 con un tasso di incidenza inferiore rispetto al valore italiano, sebbene superiore a quello regionale – l’attenzione

dell’ente camerale è riconducibile a un dato allarmante evidenziato dalle statistiche: un’impresa giovanile su tre non riesce a sopravvivere più di 5 anni. Inoltre, la loro numerosità rispetto al totale

delle imprese attive è in declino nell’ultimo decennio.

Da ultimo si punta a riconoscere il merito di chi investe nell’innovazione tecnologica aziendale, altro obiettivo che si colloca nel solco di tante iniziative portate avanti dalla Camera di commercio

attraverso Bergamo Sviluppo. L’innovazione è infatti la chiave per la crescita economica sostenibile e duratura dell’impresa in quanto permette di precorrere i cambiamenti del mercato,

mantenendo salda la posizione competitiva conquistata.

Oltre a questi nuovi destinatari, il concorso prevede come da tradizione il riconoscimento alle imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e ai dipendenti del settore privato con almeno 30

anni di servizio presso la stessa impresa (25 se donne). Le domande di partecipazione vanno presentate entro alle ore 15 del 31 marzo 2022.

Copia del bando di concorso e dei modelli di domanda possono essere scaricati dalla sezione “Bandi” del sito web www.bg.camcom.it.

