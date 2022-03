Porta Sud, Bergamo avrà la sua Boqueria: il grande mercato al coperto - BergamoNews

Bergamo. Anche Bergamo avrà la sua Boqueria, il mercato di Barcellona, caratterizzato da suo infinito potpourri di colori e odori che l’hanno reso celebre non solo in tutta la Spagna, ma riconoscibile nel mondo intero.

Il grande mercato al coperto troverà la sua collocazione all’interno del grande progetto di Porta Sud che vede la riqualificazione di tutta la zona della stazione e delle zone dismesse adiacenti alla ferrovia. Il mercato al coperto, sulla quale iniziativa si sta ancora lavorando per capire se sarà possibile la presenza di postazioni fisse, toccherà l’area delle autolinee nord insieme ad un ampliamento dell’attuale Urban Center, i cui servizi verranno potenziati in termini di terziario e componente direzionale.

“Questo, insieme ad un incremento, probabile, delle attività commerciali che andranno ad occupare gli ambienti della vecchia stazione – spiega Francesco Valesini, assessore alla riqualificazione urbana, urbanistica, edilizia privata, patrimonio -. La volontà è quella di creare un collegamento tra il centro e la zona in questione, cercando di rendere le attività fruibili e disponibili anche ai cittadini, non per forza solo ai pendolari”.

Una stazione a ponte, con una nuova piazza che collegherà la parte nord con la parte sud, e che supera la cesura imposta da un edificio, quello attuale, che risale al 1860: “L’impegno economico è considerevole – continua Valesini -, ma anche per questo è molto significativo: 50 i milioni sul piatto per ridefinire il fascio dei binari, 50 quelli per la stagione e 142 quelli per la T2, per implementare il numero delle rotaie e portarle a sei”.

Un masterplan, quello per Porta Sud, più volte definito epocale dallo stesso assessore, voluto anche perché rappresenta, in qualche modo, una risposta concreta al tema della sicurezza: “Riqualificare tutta l’area in questione, estendendo anche la superficie pedonalizzabile per aumentare il flusso e, contestualmente creare un corridoio di esercizi commerciali, è una chiara risposta anche al tema del degrado e della sicurezza. Un maggior passaggio di persone, un incentivo al commercio e un distretto direzionale di dimensioni cospicue rappresentano infatti i fondamenti per fare in modo che l’area cambi completamente volto”.

Nel piano d’intervento anche un parcheggio su più livelli, per un totale di 2500 parcheggi: “Non abbiamo ritenuto fondamentale aumentare il numero perché l’indagine fatta su quelli attualmente presenti in città, racconta che, ad oggi, ci sono ben 9000 parcheggi e la disponibilità è in eccedenza rispetto alla richiesta”.

