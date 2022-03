Piante da frutto, a Moio de' Calvi torna la distribuzione Afavb - BergamoNews

Val Brembana. A Moio de’ Calvi è di nuovo primavera. Dopo due anni di forzato stop a causa della pandemia, sabato 19 marzo alle 9 torna sul piazzale della chiesa parrocchiale il “rito” della distribuzione delle piante da frutto organizzato dall’Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana (AFAVB).

Un appuntamento che segna l’avvio della nuova stagione coltiva e che di fatto è stato fra gli elementi che sin dagli anni ’90 hanno creato l’imponente attività legata alla Mela Val Brembana. Moio de’ Calvi è da sempre la culla dell’AFAVB, che copre (grazie ai frutteti di almeno 150 soci) il territorio dell’intera Valle Brembana. Tutto cominciò con un corso di frutticultura per hobbisti e con l’acquisto consorziato a prezzi calmierati di piante da frutto, grazie all’intuizione del fondatore Davide Calvi, già sindaco di Moio e purtroppo scomparso la scorsa estate.

“Il ritorno alla tradizionale operatività – conferma Pinuccio Gianati, presidente AFAVB – è un segnale di ripresa che gratifica l’impegno di tutti i soci. Le richieste di piante sono tornate a crescere e distribuiremo piante pregiate e resistenti di melo (Topaz, Crimson Crisp, Brina, Pinova e Florina), m anche Golden B, Gala Schnico, Renetta grigia e Renetta Canada. Per ciascuna varietà, c’è l’indicazione dell’altitudine consigliata per una resa ottimale e la maturazione precoce, media o tardiva. Ci sono anche ciliegio Sofia, albicocco Petra, pero Kaiser e pesco Royal Mona. Le prenotazioni sono state chiuse nei mesi scorsi, ma sabato a Moio saranno disponibili alcune piante aggiuntive per chi volesse richiederle all’ultimo momento. Il consorzio Agribrembo di Zogno venderà sul posto piantine di piccoli frutti. Chiediamo a tutti di presentarsi fra le 9 e le 10, in modo da facilitare il più possibile le operazioni di smistamento e consegna delle piante”.

L’AFAVB sta dedicando molte attenzioni a tutti i fattori tecnici indispensabili per migliorare sempre più la performance produttiva, ma soprattutto quella qualitativa del prodotto. Per questo unitamente alla distribuzione sarà possibile ricevere consigli per la messa a dimora delle piante e per le attività in campo, grazie alla disponibilità del vicino Campo Scuola “Arcobaleno delle Mele”, attivo dal 2012.

“Per tutti – aggiunge Gianati – sarà possibile rinnovare l’adesione all’associazione, che dà diritto ad agevolazioni nelle varie attività svolte (viaggi d’istruzione, convegni, corsi tecnico informativi per potatura, dirado e difesa, approvvigionamento di piante da frutto). Tutti gli associati vengono informati, tramite messaggio, delle operatività da attuare nei frutteti, degli incontri formativi e dei momenti di aggregazione che l’Associazione organizza durante l’anno.

Per info dettagliate sono disponibili il sito www.afavb.com ed il numero 345.9576460.

