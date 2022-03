Per fare l'impresa contro un Bayer incerottato la Dea punterà sul tridente Koop-Mali-Muriel - BergamoNews

Finalmente è arrivato il grande giorno che in quel di Bergamo tutti aspettano da una settimana. Alle 18.45 l’Atalanta scenderà in campo alla BayArena di Leverkusen nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sette giorni fa i nerazzurri si sono imposti 3-2 al Gewiss Stadium, in un confronto spettacolare e scoppiettante contro il Bayer, mettendo il discorso qualificazione in discesa. Al vantaggio iniziale di Aranguiz, gli orobici hanno risposto con un uno-due lampo targato Malinovskyi–Muriel che ha messo in crisi gli ospiti. Il tris di Muriel a inizio ripresa ha incanalato la partita in favore dei padroni di casa ma una bella giocata di Diaby ha riaperto i giochi in vista del ritorno.

Una prestazione da grande squadra che ha fatto brillare gli occhi dei tifosi nel rivedere la vecchia Atalanta, quella affamata e straripante che ha riscritto la storia della società bergamasca. Specialmente nell’ultimo periodo è venuto meno lo spirito della Dea battagliera, spavalda di fronte a qualsiasi avversaria. Nella gara di giovedì 17 marzo, davanti a circa trentamila spettatori di cui un nutrito gruppo di fede nerazzurra, servirà liberare la mente e giocare senza paure.

La squadra di Gasperini andrà in Germania con due risultati su tre a disposizione e con la consapevolezza di poter passare il turno. I tedeschi, terzi in classifica in Bundesliga, vengono dalla sconfitta casalinga di campionato contro il Colonia dove hanno perso per infortunio l’uomo più talentuoso della rosa: Wirtz. Il classe 2003 anche a Bergamo aveva fatto vedere

colpi di alta classe, aveva propiziato il vantaggio delle “aspirine” con un assist ed era stato il pericolo numero uno. Al ritorno non ci sarà perché nell’ultima uscita ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League Gasperini schiererà la migliore formazione possibile, nonostante le defezioni di Zapata, Miranchuk e Ilicic. In porta giocherà Musso, sulla linea dei difensori Toloi, Demiral e Djimsiti. A centrocampo torna la coppia titolare Freuler, De Roon e ai loro lati ci saranno Hateboer e Zappacosta. Visto lo straordinario periodo di forma Koopmeiners e Malinovskyi agiranno sulla trequarti alle spalle di Muriel.

Il tecnico svizzero Gerardo Seoane ha i giocatori contati, viste le assenze di Frimpong e Schick. Tra i pali sceglierà Hradecky, in difesa Fosu-Mensah, Tapsoba, Tah e Bakker. In mediana Demirbay di rientro dalla squalifica al fianco di Aranguiz. Diaby, Adli e Paulinho innescheranno la vena realizzativa di Alario.

