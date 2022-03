Pamela’s Dream acconciature, professionalità e cura del cliente - BergamoNews

Il nome Pamela’s Dream non è un caso, fin dalla più tenera età il sogno di Pamela era acconciare e rendere felice la persona che aveva davanti, iniziando dalle bambole, al suo primo impiego come apprendista all’età di 14 anni ad arrivare ad essere la titolare del suo terzo salone.

Il sogno si rinnova con il tempo, le esperienze maturate, la gestione di alcuni saloni nel bresciano, sua terra d’origine, l’insegnamento presso l’istituto di Acconciature di Romano di Lombardia, fino all’apertura del primo salone a Bergamo nel 2002.

Bergamo ha adottato Pamela più di vent’anni fa, inizialmente collaborando con nomi noti della città fino all’apertura del suo primo salone in via Zambonate, l’amore per ogni singolo cliente insieme alla ricerca continua delle tecniche l’hanno portata all’apertura del suo terzo salone in una location che lei definisce esclusiva, 130 metri quadrati in un palazzo storico, nel cuore di Bergamo, in piazza Pontida. Precisamente in vicolo dei Dottori al civico 3, in un ambiente moderno, ricercato e riservato può accogliere i suoi affezionatissimi clienti.

La filosofia di Pamela consiste nella continua ricerca dei migliori brand dell’Hair Style made in Italy, con l’impiego di prodotti naturali, e soprattutto l’aver scelto di lavorare autonomamente, in modo da occuparsi del cliente dall’inizio alla fine. Questo fa in modo che si crei un certo legame, una fidelizzazione che dura nel tempo.

Ogni trattamento viene consigliato in base alle specifiche esigenze sia estetiche che nel rispetto della qualità del capello, in modo da offrire sempre il miglior risultato professionale.

Pamela non si occupa solo di clientela femminile ma anche di quella maschile, anche in questo settore è sempre in linea con le nuove tendenze.

La consulenza è sempre personalizzata anche nel giorno più importante per una coppia dedicandosi al massimo per creare il look tanto sognato.

Per qualsiasi informazione e curiosità potete trovare un sito internet sempre aggiornato e dinamico raggiungibile al link www.pamelasdream.it.

Pamela’s Dream è anche Partner della Community Bergamonews Friends e per tutti gli abbonati dedicata una promo del 20% su taglio, piega e Balayage solo per i mesi di febbraio, marzo e aprile. Affrettatevi ad iscrivervi !

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!