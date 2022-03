Osio Sotto, nuova luce per l’illuminazione pubblica: “Risparmio energetico del 66%” - BergamoNews

Osio Sotto. Osio Sotto rinnova l’illuminazione pubblica. Sarà green, sostenibile e renderà il paese più vivibile, permettendo un risparmio energetico del 66% e 277 tonnellate in meno di CO2 immesse nell’atmosfera all’anno.

Questa operazione è possibile grazie a un accordo stretto fra il Comune e la società Hera Luce, che prevede la sostituzione di 2.218 punti luce con apparecchi a Led di ultima generazione in tutto il territorio comunale: un completo restyling che si concluderà in meno di un anno.

Le nuove installazioni saranno di tipo cut-off, cioè progettate per orientare tutta la luce emessa verso la strada garantendo la miglior visibilità. Inoltre, sono dotate di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte per limitare lo spreco energetico e il disagio verso le abitazioni, nel pieno rispetto della legislazione in materia di inquinamento luminoso e di illuminazione stradale.

Oltre alla sostituzione dei punti luce con impianti Led, che permetteranno di risparmiare oltre 685 mila kWh/anno pari al consumo medio annuo di 254 famiglie, saranno sostituiti i lampioni ammalo rati e riqualificati i quadri elettrici, ma verranno anche installati e illuminati 10 nuovi attraversamenti pedonali.

Ma non è tutto: oltre alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, all’interno del progetto sono previste alcune migliorie per l’intero territorio comunale, che innalzeranno il benessere dei cittadini, la sicurezza e l’efficienza dei servizi comunali. È il caso, per esempio, della realizzazione di 10 nuovi attraversamenti pedonali in sicurezza e l’ammodernamento degli impianti semaforici.

“Questo intervento – commenta il sindaco di Osio Sotto, Corrado Quarti – è molto importante perché ci consente di riqualificare gli impianti di pubblica illuminazione e dare nuova luce anche ai parchi e alle strade, compresi alcuni tratti che finora ne sono stati sprovvisti. Ne derivano parecchi vantaggi sia in termini di risparmio energetico sia per la riduzione dell’impatto sull’ambiente. È stata un’operazione lunga ma, considerando il periodo che stiamo attraversando, segnato dai rincari, assume un significato strategico particolarmente importante”.

Illustrando i benefici per la comunità, il primo cittadino prosegue: “Si tratta di un grande passo per il nostro paese. Si potrà avere un risparmio energetico significativo, pari al 66% con una riduzione di emissioni di 277 tonnellate di CO2 nell’atmosfera all’anno. In quest’ottica, il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e di carbon neutralità”.

Infine, il sindaco Quarti conclude: “Colgo l’occasione per ringraziare il consigliere delegato Luciano Invernici che ha seguito tutto l’iter per l’amministrazione”.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!