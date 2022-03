Magoni e Malanchini sull'impresa della Goggia: "Bergamo sul podio insieme a te" - BergamoNews

Bergamo. Un coro di applausi per l’ennesimo trionfo di Sofia Goggia, la plurititolata sciatrice bergamasca che è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi la sua terza coppa del Mondo in discesa libera, dopo quelle del 2018 e del 2020.

“Immensa Sofia Goggia: trionfo straordinario nella Coppa del Mondo di discesa libera – ha commentato Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, con un post sulla sua pagina di Facebook -. La nostra fuoriclasse bergamasca chiude in testa alla classifica una stagione superlativa, contraddistinta da splendidi piazzamenti, dimostrando una forza di volontà unica nel suo genere, lottando come una leonessa e rendendo possibile l’impossibile. Un risultato semplicemente fenomenale”.

“Con il successo di Sofia Goggia, il dominio dello sci azzurro è completato – aggiunge la Magoni, medaglia d’argento ai campionati mondiali di sci alpino nel 1997 a Sestriere -: una ‘sfera’ di cristallo che splende accanto a quella vinta da Federica Brignone nel SuperG. Grazie Sofia: hai donato alla nostra Bergamo l’immagine migliore possibile, di talento, energia, abnegazione, spirito di sacrificio e successo. I bergamaschi e l’Italia intera sono sul podio al tuo fianco”.

“Oltre lo straordinario ed indiscutibile talento – ha commentato il consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale Giovanni Malanchini (Lega) -, in Sofia Goggia emerge quella caparbietà che ben rappresenta tutti i bergamaschi e i lombardi. Quella voglia di resistere, di non mollare che ci ha permesso di affrontare le sfide più dure anche recentemente ancorandoci agli alti valori del lavoro e dell’impegno. Onore a lei, paladina di chi non molla mai”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!