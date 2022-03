L'hostess Ryanair al microfono: "Forza Atalanta"; 1200 i tifosi a Leverkusen, anche da Bari - BergamoNews

Giovedì mattina all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio ci sono alcuni tifosi del Villarreal, reduci dall’impresa di Torino contro la Juve, che avevano festeggiato anche contro l’Atalanta lo scorso dicembre. I bergamaschi li ignorano e salgono sul volo che li porta in Germania dove in serata la Dea è attesa dal Bayer Leverkusen per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Dopo la vittoria per 3-2 dell’andata, risicata nel risultato ma convincente come prestazione, c’è ottimismo per il passaggio del turno. L’hostess Ryanair, vedendo le tante sciarpe nerazzurre a bordo, chiude il suo annuncio al microfono con un “Forza Atalanta”, e il comandante rincara la dose con un “Adoss”. Quanto basta per caricare ulteriormente i già euforici atalantini, che rispondono con applausi e cori.

L’aereo atterra puntuale, anzi in anticipo, poco prima delle 9, a Colonia. Da lì si prende un treno fino al centro della città, dove all’uscita della stazione si può ammirare la cattedrale in stile gotico, e poi un altro convoglio per raggiungere Leverkusen.

Atalanta, i tifosi in trasferta a Leverkusen

Non tutti capiscono le indicazioni in tedesco, ma basta seguire i colori nerazzurri per raggiungere la meta. Una città poco più grande di Bergamo, a chiaro stampo industriale. Ma tanto non c’è tempo per fare i turisti. Il chiodo fisso, almeno per oggi, è la Dea.

I tifosi arrivati in volo si uniscono agli altri dei bus di “Chei de la coriera” che si sono fatti 12 ore di strada e altrettante ne faranno al ritorno, subito dopo la partita. Senza dormire.

In tutto a Leverkusen ci sono 1200 bergamaschi. Ma anche non bergamaschi, come una coppia di fratelli sulla sessantina di Bari, che ha raggiunto Bergamo in aereo e poi la Germania in autobus: “Per l’Atalanta questo e altro”, chi può dirlo più di loro.

