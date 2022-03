Il Villa Valle apre le porte a bimbi e ragazzi ucraini: "Se vogliono giocare a calcio, li aspettiamo" - BergamoNews

Villa d’Almè. “Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha detto che non ci può essere vera accoglienza dove non c’è la possibilità di far praticare sport ai bambini. Noi siamo di questa stessa idea e siamo pronti a fare la nostra parte”.

È con queste parole che il Villa Valle, formazione calcistica bergamasca che milita nel campionato di Serie D, ha annunciato la propria disponibilità ad aprire le porte del proprio centro sportivo a bambini e ragazzi fuggiti dall’Ucraina per permettergli di giocare e tornare a sorridere.

“Quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina non può e non deve lasciarci indifferenti – spiegano dalla società -. Vedere migliaia di bambini e adolescenti in fuga dalle proprie case, dagli amici e da tutto quello che serve per essere felici, rappresenta per noi un fatto troppo grave per restare indifferenti. Così, in linea con le disposizioni approvate nelle scorse ore dalla FIGC in materia di tesseramento, abbiamo deciso di scendere in campo. Lo faremo nel modo migliore che conosciamo, legando qualsiasi attività al calcio”.

Dalla scuola calcio ai più grandi, la società, grazie anche al supporto degli sponsor, sosterrà qualsiasi costo necessario, compresi quelli del tesseramento, delle visite mediche e della copertura assicurativa.

“Per questo – concludono – chiediamo alle amministrazioni comunali del territorio, alle varie associazioni e a chiunque ne fosse a conoscenza di segnalare e segnalarci questi piccoli atleti”.

