Gori positivo, non parteciperà alle celebrazioni della Giornata per le vittime Covid - BergamoNews

Bergamo. Il sindaco Giorgio Gori è risultato positivo al Covid dopo il tampone effettuato giovedì mattina. Mercoledì un precedente controllo aveva escluso il contagio, invece ora il primo cittadino di Bergamo sarà costretto a saltare le celebrazioni per la giornata in memoria delle vittime del Coronavirus in porgramma venerdì 18 Marzo. Al suo posto il vice Sergio Gandi.

Il sindaco è leggermente raffreddato e segue le iniziative amministrative collegato via internet.

Ricordiamo che venerdì la giornata, coordinata dal Comune e dalla Diocesi di Bergamo, prevede un programma molto fitto e variegato e si dispiega in diversi luoghi della città. Alle iniziative parteciperà anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.

– Alle 10.30 al Cimitero monumentale di Bergamo | Esterno Chiesa di Ognissanti

Deposizione corona di fiori alla lapide in memoria delle vittime del Covid-19 alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati e delle sole Autorità deponenti.

“Primavera”. Mostra fotografica: esposizione di alcuni scorci della città che il fotografo Lorenzo Zelaschi ha scattato durante il lockdown, in contrapposizione ad un’inedita documentazione fotografica, conservata negli archivi dell’Amministrazione comunale, che il personale del Cimitero Monumentale ha realizzato a testimonianza di quei giorni dolorosi del 2020.

– Alle 11 alla cattedrale Sant’Alessandro in Città Alta

“Bergamo”: Prima esecuzione assoluta del brano “Lumen Christi” scritto dal compositore Torsten Rasch e dedicato a Bergamo. Alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati. Coro Canticum Novum, Ottoni del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo

Organo M° Simone Vebber

Direttore M° Erina Gambarini

In collaborazione con: Curia Diocesana di Bergamo, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Associazione Canticum Novum

Partecipazione solo su invito

– Alle 12 al Bosco della Memoria, parco Martin Lutero alla Trucca

Cerimonia di commemorazione delle vittime dell’epidemia di Covid-19 alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Saluti e interventi istituzionali.

Un omaggio al ricordo e alla rinascita: svelamento dell’installazione “Indistinti Confini” del Maestro Giuseppe Penone, opera donata alla Città dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti onlus

Partecipazione solo su invito

– Alle 15.30 alla chiesa di Ognissanti, Cimitero Monumentale Bergamo

Celebrazione Messa in memoria delle vittime Covid-19 celebrata da mons. Davide Pelucchi Vicario Generale della Diocesi

A cura della Curia Diocesana di Bergamo

Ingresso libero.

– Alle 16.45- Accademia Carrara, Ala Vitali, Piazza Giacomo Carrara 82

“La memoria e il domani”: presentazione del libro scritto dalla giornalista Fabiana Tinaglia, che raccoglie storie di uomini e di donne che hanno riflettuto sul loro futuro dopo il Covid. Un diario di racconti emersi in una serie di incontri nei Centri per Tutte le Età della città.

A cura del Comune di Bergamo – Assessorato alle Politiche sociali

In collaborazione con Consorzio Solco Città Aperta, Ribes Consorzio Sociale e con Centri per Tutte le Età, Humanitas Gavazzeni, Il Circolo dei narratori, Associazione Il Cerchio di Gesso.

Per informazioni scrivere a cerimonialesindaco@comune.bergamo.it

– Alle 20.45- Sala civica Cooperativa Città Alta, vicolo S.Agata, Città Alta

Gigi Riva: Il più crudele dei mesi

Gigi Riva, giornalista e scrittore bergamasco presenta «Il più crudele dei mesi» il libro dedicato alle vittime della sua Nembro, raccontando le storie quotidiane di un dolore impossibile da immaginare fino a quando purtroppo non ci ha travolto tutti. Una testimonianza di quei giorni che sembravano non passare mai e che sono comunque ancora dentro di noi.

Ingresso Libero. Per prenotazione: presidenza@cooperativacittaalta.it

