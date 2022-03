Gasp dopo l'impresa di Leverkusen: "Qualificazione meritata, bene Musso, Demiral e Boga" - BergamoNews

A tutto Gasp. Al termine della vittoria di Leverkusen che è valsa la qualificazione dell’Atalanta ai quarti di finale di Europa League, ha parlato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini: “Abbiamo giocato un buon primo tempo mentre nel secondo non ci siamo proposti o molto poco. C’è stata un po’ di frenesia. Nel complesso credo siano state due partite dove abbiamo meritato. Portiamo a casa una qualificazione importante e nelle due gare è anche giusta”.

Sui singoli ha detto: “È chiaro che per passare questo tipo di partite serve un portiere che para, un attaccante che segna, al resto ci penso io. Demiral è stato sicuramente un grande baluardo, Boga l’ho messo dentro con la speranza che sfruttasse gli spazi che nel finale ci hanno concesso. Eccezionale in quella giocata che ci ha tolto da un finale che poteva essere difficile. Devo fare i complimenti a tutti i giocatori. Non solo questi tre, sotto il profilo agonistico e della fase difensiva sono stati tutti molto bravi. Malinovskyi? Ha avuto problemi di stomaco”.

Sulla solidità della difesa ha mostrato tutta la sua soddisfazione: “Una prestazione in fase difensiva sicuramente molto valida. Se chiedi a me qual è la strada per crescere è un’altra, poi ci sono anche gli avversari. In quattro tempi ne abbiamo giocati molto bene tre, in uno abbiamo fatto molta fatica. La partita dell’andata siamo passati da un 4-1 a un 3-2 e abbiamo raccolto meno. Questa sera un paio di episodi ci sono andati bene, siamo stati fortunati. Se giochi come nel secondo tempo di questa sera non vai avanti né in campionato né in coppa”.

