Amore criminale, Animali fantastici o Quo vado? La tv del 17 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 17 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Doc. Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Stigma” e “Mutazioni”.

Nel primo, quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi…

Nel secondo, chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il documentario “Tognazzi. La voglia matta di vivere”. Un viaggio sulla vita di Ugo Tognazzi, attore, regista, comico e sceneggiatore italiano, scomparso a Roma nel 1990. Luoghi, sapori, ricordi e testimonianze di familiari, amici e colleghi…. Di Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Valentina Pattavina.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Amore criminale – Storie di femminicidio”, condotto da Veronica Pivetti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Quo vado?”; su Italia1 alle 21.20 “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”; su Rai4 alle 21.20 “L’amore bugiardo – Gone girl”; su La7D alle 21.30 “Ti lascio perchè ti amo troppo”; su La5 alle 21.05 “Segui il tuo cuore”; su Iris alle 20.55 “Spy game” e su Italia2 alle 21.10 “L’uomo con i pugni di ferro”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Antonio Pappano e Kirill Gerstein”. Antonio Pappano torna alla guida dell’Orchestra di Santa Cecilia affiancato dal pianista russo Kirill Gerstein. In programma Paul Dukas: L’apprendista stregone, Thomas Adés: Concerto per pianoforte, Richard Strauss: Così parlò Zarathustra. Regia tv Elisabetta Foti.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “D’Iva”. Seconda e ultima serata dedicata alla carriera artistica di Iva Zanicchi. Tra gli ospiti Gerry Scotti, Rita Pavone, Fausto Leali, Lola Ponce e Rosario Flores.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!