Valentina, influencer bergamasca: "Io e Boateng presto sposi, anche nel metaverso" - BergamoNews

Dopo averlo tenuto segreto per qualche mese, hanno deciso di condividere il loro progetto d’amore con Vanity Fair: l’influencer bergamasca Valentina Fradegrada e il calciatore Kevin Prince Boateng saranno presto sposi.

La data delle nozze è fissata per l’11 giugno. Il calciatore dell’Hertha Berlino, classe 1987, ex di Melissa Satta, ha fatto la proposta all’imprenditrice 30enne lo scorso 6 dicembre. “Ha prenotato un intero albergo, ha organizzato una serata che nemmeno l’ultimo dei romantici e, in ginocchio, le ha chiesto di essere il suo ‘wow per sempre'”, si legge su Vanity Fair.

I due si sono conosciuti soltanto ad agosto 2021. “Ci siamo scoperti subito simili e complici – ha dichiarato Valentina al periodico -. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri”. “Anch’io posso essere me stesso al 100 per cento – ha aggiunto il compagno, Kevin Prince -. Con lei ho trovato ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene”.

L’influencer orobica ha inoltre rivelato di volersi sposare anche nel metaverso, nella realtà virtuale. “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi – spiega -. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri fans”.

