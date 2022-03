Sofia Goggia immensa: sua la Coppa del Mondo di discesa libera - BergamoNews

La Coppa del Mondo di discesa libera torna fra le braccia di Sofia Goggia.

La 29enne di Bergamo si è infatti aggiudicata la terza sfera di cristallo della carriera al termine di una stagione complicata dall’infortunio alla gamba sinistra.

Costretta a far i conti con le poche energie rimaste in corpo, Goggia ha preceduto la rivale Corinne Suter nella discesa libera di Courchevel-Meribel ampliando cosi il vantaggio sull’elvetica e garantendosi il successo finale.

Chiamata a difendersi dopo le difficoltà incontrate nel corso delle prove cronometrate, la finanziera orobica ha saputo adattarsi alle condizioni primaverili dell’“Eclipse” fermando il cronometro in 1’27”68 e mancando per una manciata di centesimi il quarantunesimo podio in carriera.

Nonostante una neve particolarmente scivolosa, Goggia ha attaccato sin dalla parte alta del tracciato rimanendo in posizione all’uscita del primo salto e limando le sconnessioni presenti lungo il traguardo.

Brava a rimanere in scia della ceca Ester Ledecka nel tratto più tecnico, la fuoriclasse tricolore è riuscita ad evitare di cadere nelle trappole presenti lungo il tracciato francese impostando linee più ampie e riducendo la minimo il distacco accumulato dalle migliori

Nonostante il podio mancato, Sofia Goggia si è lasciata andare a un ampio sorriso che ha confermato la gioia per un risultato inaspettato in particolare dopo la terribile caduta di Cortina d’Ampezzo che ha rischiato di cancellare un sogno olimpico rincorso per oltre quattro anni.

Nonostante l’iniziale paura, l’azzurra ha saputo cancellare ogni record conquistando la medaglia d’argento ai Giochi Invernali di Pechino 2022 scrivendo così una delle pagine più belle della storia dello sport italiano.

Seguono aggiornamenti

