Sofia Goggia festeggia la sua terza Coppa del Mondo: “Sono riuscita a vincere la pressione” - BergamoNews

Il bacio di Sofia Goggia alla sfera di cristallo racchiude dentro di sé tutte le emozioni che hanno accompagnato la fuoriclasse azzurra nel corso della stagione 2021-22.

Fra i timori per l’infortunio di Cortina d’Ampezzo e la gioia per l’argento olimpico conquistato a Pechino, Goggia ha avuto modo di liberare tutta la propria tensione soltanto al termine della discesa libera di Courchevel-Meribel che le ha regalato la terza Coppa del Mondo di specialità della carriera.

Un trionfo difficilmente pronosticabile poco dopo la terribile caduta patita all’ombra delle Tofane, ma che la 29enne di Bergamo ha saputo trasformare in realtà grazie alla forza di volontà e alla costanza che l’hanno guidata nella seconda parte dell’annata e le hanno consentito di festeggiare il prestigioso trofeo.

“Questo è il frutto di tutto quanto ho fatto sino a gennaio, dove mi presentavo alle ultime discese con più di cento punti di vantaggio – ha dichiarato Goggia dopo il traguardo -. Da Cortina in poi è stata una sofferenza particolare poiché ho dovuto sciare con meno chilometri nelle gambe delle altre e avendo svolto soltanto alcune giornate di allenamento sporadiche. Con i risultati di inizio stagione avrei pensato di fare di più, ma con il ginocchio malconcio già ciò è stato moltissimo”.

Nonostante il dodicesimo posto ottenuto nell’ultimo appuntamento stagionale, la finanziera orobica ha chiuso la classifica di specialità con 504 punti, novantasette in più dell’elvetica Corinne Suter la quale ha dovuto alzare bandiera bianca prima che Goggia aprisse il proprio cancelletto.

“Alla partenza non sapevo di aver già vinto, me ne sono resa conto soltanto quando ho visto il tabellone dopo l’arrivo e ho visto che ero davanti a Corinne – ha confermato la vicecampionessa olimpica -. Oggi sono riuscita a ritrovare di nuovo la concentrazione dopo che ieri ho sentito maggiormente la pressione perchè Corinne ha svolto una prova magistrale, mentre io no. Un po’ il vento, un po’ il mio stato d’animo mi hanno messo in difficoltà, tuttavia sono riuscita a reggere la pressione che è il succo dello sport”.

A trionfare sull’ “Eclipse” è stata l’americana Mikaela Shiffrin la quale ha rafforzato la propria leadership nella graduatoria generale precedendo di dieci centesimi il duo composto dall’austriaca Christine Scheyer e dalla svizzera Joana Haehlen.

Decisa a recuperare dalla debacle olimpica, la 27enne di Vail è apparsa a proprio agio con il fondo primaverile della pista transalpina pennellando le curve del nuovo tracciato e ottenendo la settantaquattresima vittoria in Coppa del Mondo.

Per Sofia Goggia è ora tempo di festeggiamenti e dediche, con l’opportunità di vederla nuovamente in pista nella mattinata di giovedì 17 marzo per l’ultimo supergigante dell’anno.

“Insieme è un posto per pochi. Devo quindi ringraziare le persone che mi hanno aiutato a costruire il mio percorso – ha confermato la sciatrice bergamasca -. Per il superg devo parlare con i miei allenatori. Non posso garantire nulla, però penso di poterlo affrontare”.

