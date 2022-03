Parlamentari Lega: “In arrivo nella bergamasca 34 milioni per manutenzione ponti e strade” - BergamoNews

“Siamo soddisfatti per i finanziamenti per “ponti” e “strade” proposti dal Governo e approvati oggi in Conferenza Stato-Città” dichiarano i parlamentari bergamaschi della Lega Roberto Calderoli, Simona Pergreffi, Toni Iwoby, Daisy Pirovano, Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi e Alberto Ribolla.

“Si tratta di contributi importanti per la bergamasca, pari ad oltre 34 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e alla manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Provincia. In particolare 17,424 milioni di euro saranno destinati ai ponti e ai viadotti, mentre per le strade e la loro manutenzione sono stati stanziati 17,201 milioni per il periodo dal 2025 al 2029”.

“Queste risorse – spiegano deputati e senatori della Lega di Bergamo – rientrano nei due schemi di decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che assegnano 1,4 miliardi di euro (previsti nella legge di Bilancio per il 2022) per gli interventi sui ponti e viadotti e più di 1,3 miliardi per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. I due provvedimenti garantiscono alle Province e alle Città metropolitane un’ampia disponibilità finanziaria su un arco di tempo pluriennale”

“Questi finanziamenti – sottolineano i parlamentari leghisti – consentiranno di migliorare le infrastrutture stradali della nostra provincia al fine di aumentare la sicurezza degli utenti. Gli interventi sui ponti e viadotti ammissibili al finanziamento previsto nello schema di decreto, oltre alla messa in sicurezza, includono la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, le attività legate al censimento e alla classificazione del rischio, alla verifica della sicurezza e al collaudo. Possono inoltre rientrare tra opere finanziate quelle accessorie, come la sistemazione di ciclovie o di zone pedonali.

“Lo sforzo per mettere in sicurezza le infrastrutture stradali secondarie – concludono – si aggiunge agli investimenti del Pnrr per la digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio della rete stradale e autostradale e per il miglioramento delle strade nelle aree interne. Ulteriori interventi per il potenziamento e il miglioramento delle strade sono stati previsti anche con la recente anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Complessivamente, nell’ultimo anno, sono stati decisi investimenti sulla rete stradale per complessivi 15,8 miliardi a livello nazionale”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!