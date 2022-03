Michelle Hunziker e il bacio con Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Gf - BergamoNews

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker si consola tra le braccia di un nuovo amore: è Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello 14 e considerato il medico più bello d’Italia: specialista in ortopedia e traumatologia, si è fatto conoscere sui social e in tv in qualità di consulente.

La notizia è stata lanciata dal settimanale tedesco Bunte, che li ha immortalati mentre si scambiavano un tenero bacio in Sardegna. A poco meno di due mesi dall’annuncio della separazione, la showgirl sembra avere archiviato definitivamente il matrimonio.

