L'esclusiva Ciclotte ideata a Bergamo debutta alla Oman Design & Build Week - BergamoNews

Ha luogo dal 14 al 16 di marzo presso l’Oman Convention& Exhibition Centre di Mascate l’Oman Design & Build Week. Si tratta dell’evento di networking e sourcing principale per il settore edile, dell’arredamento e dell’immobiliare in Oman. I tre giorni dell’evento offrono opportunità per fare rete con operatori del settore e trovare fornitori e distributori oltre a incontrare architetti, ingegneri, appaltatori e responsabili degli acquisti. L’industria delle costruzioni è il secondo settore che contribuisce maggiormente all’economia omanita e le previsioni sono di crescita con investimenti importanti in infrastrutture, progetti commerciali e residenziali.

L’Italia è presente con una collettiva promossa dall’ICE. In prima linea nel padiglione italiano il progetto made in Bergamo Ciclotte, nato con l’obiettivo di innovare il settore del fitness e portare nella vita di tutti i giorni uno speciale design che sia espressione autentica del vivere contemporaneo e che possa nel contempo diventare oggetto d’arte e di d’arredo.

Ciclotte, l’esclusiva linea di oggetti per il design fitness, nasce nel 2011 con Ciclotte Bike, l’innovativa exercise bike in carbonio e si evolve con Ciclotte Teckell realizzata in cristallo, i pesi Ciclotte Dumbbells e la spalliera Ciclotte Wall-bar, che, con il loro design esclusivo, rappresentano la gamma perfetta per creare spazi unici di fitness in ogni ambiente dalle abitazioni private, alle suite dei migliori hotel del mondo, agli uffici direzionali, agli yacht più esclusivi.

Disegnata dal giovane designer milanese Luca Schieppati, la linea di prodotti Ciclotte è una sintesi perfetta della qualità progettuale e dello stile made in Italy e della capacità produttiva made in Bergamo. È realizzata con materiali d’eccellenza quali carbonio, acciaio, cristallo e fibra di vetro e rappresenta tutt’ora una novità assoluta per il mondo fitness. Ciclotte in questi anni ha vinto numerosi premi internazionali, è distribuita nei concept store più esclusivi del mondo, ha cavalcato la scena di alcuni tra i film più famosi di Hollywood e ha stretto collaborazioni con i più importanti brand della moda, dell’arredo e dell’automotive.

Presente a Mascate con il proprio distributore dell’area e alla presenza del manager Luca Bonfanti, Ciclotte è capofila dell’eccellenza del design italiano per gli oltre 8 mila visitatori attesi tra cui importanti rappresentanti delle autorità locali. Sono circa 300 gli espositori totali e 19 i paesi partecipanti a testimonianza di un paese sempre più attento al design internazionale.

Multi-Design è la società bergamasca che ha progettato e sviluppato la linea Ciclotte fondata dall’ l’imprenditrice Giovanna Ricuperati insieme al manager Luca Bonfanti e il designer Luca Schieppati. Lo sviluppo di Ciclotte dei prossimi anni è ambizioso: ampliare la gamma Ciclotte con nuovi prodotti in linea con la filosofia aziendale e allargare i segmenti di mercato oltre all’allargamento del capitale con l’ingresso di nuovi soci industriali. È previsto per il 2023 il lancio della linea Ciclotte outdoor progettata in partnership con l’azienda trevisana Metalco.

