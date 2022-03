Lecco: jet militare si schianta sul monte Legnone, morto uno dei due piloti - BergamoNews

Un jet militare si è schiantato mercoledì mattina sul monte Legnone, in provincia di Lecco. Uno dei due occupanti non è riuscito a salvarsi nonostante entrambi si siano paracadutati fuori dal velivolo prima dell’impatto.

Erano appena passate le 11.30 quando diversi residenti hanno visto l’aereo finire contro la montagna. Inizialmente non si è capito bene di cosa si trattasse, in tanti hanno descritto la scena come una palla di fuoco che impattava sul versante del Legnone, sopra i 2000 metri di altezza. Subito si è alzata una grande colonna di fumo nero e la macchina dei soccorsi si è attivata all’istante.

Sul posto sono arrivate ambulanze, auto mediche e vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro coordinati da un’unità comando avanzato, tre mezzi fuoristrada carro Saf, speleo alpino fluviale, e un’autobotte. Presenti anche due elicotteri, giunti da Como e Milano. A bordo dell’aereo pare ci fossero due piloti, che sarebbero riusciti a paracadutarsi prima dello schianto. Uno è già stato individuato ed è caduto in un canalone, ci sono volute diverse ore per recuperarlo. L’altro occupante non è sopravvissuto all’incidente.

Il jet militare Aermacchi M-346 dell’azienda Leonardo era partito dalla base di Venegono, nel Varesotto. Dalle prime ricostruzioni pare che il velivolo abbia preso fuoco quando ancora era in volo, per cause ancora da accertare.

L’aereo, secondo i primi dettagli, era impegnato in un volo di addestramento prima della consegna all’Aeronautica italiana. I due piloti sarebbero entrambi collaudatori.

