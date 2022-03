Il giorno della verità per Sofia Goggia: a Courchevel può vincere la coppa di discesa - BergamoNews

È il giorno della verità per Sofia Goggia: la campionessa bergamasca alle 11.30 di mercolEdì 16 marzo sarà impegnata nell’ultima discesa libera della stagione a Courchevel/Meribel, con alte probabilità di aggiudicarsi la Coppa del Mondo di specialità.

A contenderle la prestigiosa coppa di cristallo la svizzera Corinne Suter, che alle Olimpiadi di Pechino le ha soffiato una medaglia d’oro che sarebbe stata epica.

Al momento la graduatoria vede l’azzurra al primo posto con 482 punti, contro i 407 della rivale: per questo le chance di successo finale pendono tutte verso la bergamasca, che in stagione si è già aggiudicata quattro discese (doppietta a Lake Louise, Val d’Isere e Cortina d’Ampezzo).

A Goggia basterà chiudere tra le prime dieci per vincere la classifica di specialità, a prescindere dal risultato della svizzera, mentre arrivando tra l’11esimo e il 15esimo posto dovrebbe sperare che l’avversaria non vinca la discesa. Con Suter fuori dalle prime due posizioni, invece, per Goggia sarebbe automatico il successo.

La prima a scendere sulle nevi francesi sarà Corinne Suter, col pettorale numero 9: l’azzurra avrà invece il numero 11.

Nella seconda prova, disputata martedì, la svizzera ha stampato il secondo tempo, dietro l’americana Shiffrin: lontana Sofia Goggia, quindicesima.

© Riproduzione riservata

