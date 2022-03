Il film 18 regali, Più forti del destino o Animali notturni? La tv del 16 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 16 marzo su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “18 regali”.

Elisa, prima di morire giovanissima, ha lasciato 18 regali per i futuri compleanni della figlia di appena un anno. Come ogni anno, Alessio consegna alla figlia Anna un regalo lasciatole dalla mamma. È il giorno del diciottesimo compleanno di Anna e da scartare le rimane l’ultimo regalo, ma un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile la spingono a scappare dalla festa organizzata dal padre. Si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina, non vedendola, la investe. Al suo risveglio Anna si ritrova faccia a faccia con la madre che non ha mai conosciuto. Il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa, e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranza.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà una nuova puntata della serie “Più forti del destino”.

Su Italia1 alle 21.20 spazio a “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Balla coi lupi”, con John Dunbar; su Rai4 alle 21.20 “Paura primordiale”; su La7D alle 21.30 “Come farsi lasciare in 10 giorni”; su Iris alle 20.55 “Animali notturni”.

Su Rai5 alle 20.50 Carmelo Bene in “Quattro momenti su tutto il nulla”. Nella primavera del 2001 la Rai ha allestito un set nell’ abitazione dell’ attore Carmelo Bene sull’Aventino, filmando quattro conversazioni intitolate “Carmelo Bene in Carmelo Bene – Quattro momenti su tutto il nulla”, intorno ai temi del Linguaggio, della Conoscenza o Coscienza, dell’Eros e dell’Arte.

Mediaset Extra alle 21.10 proporrà la replica di “D’Iva”. Prima di due serate dedicate alla carriera artistica di Iva Zanicchi. Tra gli ospiti Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Silvia Toffanin, Anna Tatangelo, Bianca Atzei e Andrea Pucci.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock ssx/Capitan Harlock”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

