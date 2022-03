Gasp alla carica: "Dimentichiamoci l'andata. Zapata? Speriamo di riaverlo tra un mese" - BergamoNews

Leverkusen. “Dimenticare la gara d’andata, in Europa tutte le squadre sono pericolose. Ma non possiamo credere adesso di poter vincere la Coppa, siamo solo agli ottavi: dobbiamo pensare a passare il turno”.

Così Gian Piero Gasperini alla vigilia di Bayer Leverkusen-Atalanta, ritorno degli ottavi di Europa League. Alla conferenza con il mister c’è anche Remo Freuler.

Continua Gasperini: “All’andata è stata una gara molto bella, potevamo fare il quarto gol e invece abbiamo preso il 3-2, questo dimostra che tutte le squadre sono temibili e però al ritorno sarà un’altra partita, si ricomincia daccapo”.

Il Leverkusen? “Tatticamente può assomigliare a Sassuolo e Napoli, per noi sarà importante reggere la loro capacità offensiva. Ci andrebbe bene ripetere il cliché della partita d’andata”.

La differenza tra il rendimento brillante in Europa e su e giù in campionato? Per Remo Freuler “non siamo andati in campionato come volevamo, analizzeremo il pari col Genoa e domenica avremo un’altra partita difficile a Bologna. In Europa andiamo bene, ma non so spiegare il motivo di questo diverso rendimento”.

Per Gasp invece il discorso è un altro: “Ho già detto come la penso su questo punto (si riferisce forse anche ai molti episodi dubbi, ndr) e io non sono così deluso dal campionato che è molto equilibrato e la posizione dell’Atalanta è di assoluto prestigio e valore”.

Quando tornerà Zapata? Gasperini apre uno spiraglio di ottimismo: “Sta recuperando bene, ci auguriamo che il rientro sia vicino, abbiamo tutti fiducia in un mese, un mese e mezzo di poterlo riavere in campo”.

Anche su Ilicic era nato un certo ottimismo dopo aver visto una foto con lui a Zingonia. Gasp chiarisce: “Josip è sempre stato a Zingonia, vicino alla squadra, lui viene tutti i giorni anche se voi giornalisti non potete vederlo perché gli allenamenti non sono visibili al pubblico. Non è diverso dal solito, lui è sempre con noi”.

Mentre riguardo a Malinovskyi… “l’anno scorso è stata un’ottima stagione, quest’anno ha avuto qualche infortunio ma lui può essere sempre determinante, ci auguriamo che sia al meglio anche con il suo tiro”.

Freuler aggiunge: “Siamo sempre molto vicini a Ruslan, se possiamo far qualcosa per lui noi ci siamo”.

Quanto al pubblico, a Leverkusen sono attesi circa milletrecento bergamaschi e Freuler lancia la carica: “I tifosi ci possono dare una grande mano, io voglio sempre vederli allo stadio”.

