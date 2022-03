Caro carburante, la senatrice Gallone: "Subito riduzione delle accise" - BergamoNews

“L’aumento dei prezzi di benzina e carburante sta letteralmente mettendo in ginocchio il nostro Paese. Lo stop degli autotrasportatori, l’aumento delle bollette e del costo dei beni di prima necessità sta giorno per giorno aggravando una situazione già compromessa dalla crisi pandemica. Non è più rinviabile un intervento incisivo da parte del governo. Forza Italia ha pertanto chiesto di ridurre subito le accise che pesano 63 centesimi su un litro di gasolio e 73 sulla benzina. Il nostro presidente Berlusconi, insieme al coordinatore FI, Antonio Tajani, e ai nostri europarlamentari, è intervenuto in maniera decisa chiedendo all’Ue di adottare misure contro gli aumenti, come quella di porre un limite massimo alle accise da applicare ad ogni Stato membro. Allo stesso modo il gruppo di Forza Italia in Senato chiede al governo, attraverso un’interrogazione, se intenda intervenire sul caro combustibili, agendo anche sulla stratificazione pluriennale di accise e sull’Iva, con misure a sostegno di autotrasportatori e a favore dei cittadini consumatori”.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente del partito.

“Nel documento parlamentare si chiede, inoltre, in che modo l’esecutivo intenda agire per calmierare il prezzo del gas – prosegue la senatrice – al fine di prevenire ed evitare fenomeni di sospetta speculazione di alcune compagnie che lo importano e lo distribuiscono in Italia, così come ha denunciato il ministro Cingolani. Prevedere misure concrete sul territorio nazionale insieme ad azioni a livello europeo è l’unica soluzione a un’emergenza senza precedenti”.

© Riproduzione riservata

