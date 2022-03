Baleno Festival delle Officine Tantemani cerca volontari - BergamoNews

Le Officine Tantemani, progetto della Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, hanno rimesso in azione il cantiere organizzativo di Baleno Festival, l’happening culturale di Tantemani che dal 2018 si svolge nel mese di giugno al parco Ermanno Olmi nel quartiere Malpensata di Bergamo.

Per la nuova edizione, in programma dal 22 al 26 giugno, Tantemani torna a proporre la formula ormai consueta del Festival: i pomeriggi ricchi delle proposte laboratoriali proprie del progetto, la collaborazione con UAU il festival di illustrazione e cose belle, i concerti, gli incontri, le proiezioni di film, le presentazioni di libri, tutto all’insegna di una socialità accessibile a tutte le persone.

Protagonisti del Festival sono gli utenti dei laboratori di Tantemani, persone con disabilità o con diversi tipi di fragilità che lavorano tutto l’anno in laboratori creativi dove realizzano diversi prodotti artigianali di qualità. Durante il Festival portano le loro competenze per una trasmissione di saperi e uno scambio reciproco di conoscenze.

Come di consueto, anche per questa edizione, le Officine Tantemani cercano volontari e volontarie per il Festival, ma quest’anno con una novità: l’ingaggio è dal mese di aprile, non più solo nelle giornate della rassegna, ma prendendo quindi parte a un percorso che si sviluppa lungo i 3 mesi che precedono il Festival con 8 incontri nei momenti dei laboratori (mattina e pomeriggio dal lunedì al venerdì), un workshop dedicato nel quartiere Malpensata e la partecipazione alle giornate del Festival.

Durante gli 8 incontri i volontari e le volontarie parteciperanno ai progetti creativi finalizzati all’allestimento del Festival, ma anche ad altre attività dei laboratori, uno degli obiettivi del percorso infatti è la condivisione di una pratica e di una riflessione circa la costruzione di relazioni con persone con disabilità cognitiva o con persone considerate fragili. A questo proposito sarà proposto anche un momento di approfondimento sui temi relativi alla disabilità e alla fragilità.

Prima delle giornate del Festival, i volontari e le volontarie parteciperanno a un workshop creativo incentrato sul quartiere Malpensata, un’occasione di sviluppare competenze che potranno usare anche in altre occasioni e di esercitarsi a condividere il proprio sguardo e a metterlo in relazione con quello altrui, per restituire alla comunità un punto di vista arricchito e arricchente.

Il percorso di volontariato si concluderà con la partecipazione alle attività del Festival nelle giornate dal 22 al 26 giugno, supportando lo staff nella gestione delle mansioni logistico-organizzative.

Si possono candidare persone tra i 18 e i 35 anni inviando la propria candidatura con qualche riga di presentazione all’indirizzo: officine@tantemani.it

