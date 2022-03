Ancora nuvole, con temperature massime in risalita - BergamoNews

Entriamo nella seconda metà di marzo proponendovi le previsioni del tempo per questo mercoledì 16 a cura di Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

La presenza, sull’Algeria e sul Marocco, di una isolata struttura ciclonica, sarà responsabile di un continuo afflusso di aria umida e, in quota, di un modesto quantitativo di sabbia. Nubi stratificate si alterneranno ad schiarite con fenomenologia debole e relegata principalmente lungo i rilievi alpini e prealpini. Temperature in rialzo in attesa del transito di una debole perturbazione prevista dalla giornata di Sabato ma con deboli, sporadiche precipitazioni sulle pianure e più consistenti lungo i settori settentrionali della regione.

Mercoledì 16 marzo 2022

Tempo Previsto: irregolarmente nuvoloso su gran parte della regione, ad eccezione dell’arco alpino, ove saranno presenti ampie schiarite. Tendenza, durante le ore centrali della giornata, ad un graduale rasserenamento. In serata transito di nuvolosità sui settori orientali e meridionali della regione: Bresciano, Mantovano, Cremonese e Pavese. Possibili deboli foschie, nottetempo e primo mattino, su pianure meridionali.

Temperature: in pianura minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra +5/+8 °C (+8/+10 °C in ambito urbano); massime in aumento e comprese tra +16/18 °C;

Giovedì 17 marzo 2022

Tempo Previsto: poco nuvoloso sui rilievi alpini della Valchiavenna e della Valtellina, irregolarmente nuvoloso sul resto della regione ma senza fenomenologia associata. Dal pomeriggio schiarite e passaggi di alte velature, ad iniziare dai settori orientali, si estenderanno anche ai settori centro meridionali.

Temperature: in pianura minime in aumento e comprese tra +7/+9 °C (+9/+10 °C in ambito urbano); massime in diminuzione e comprese tra +15/17 °C;

Venerdì 18 marzo 2022

Tempo Previsto: al mattino irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più consistente lungo la fascia prealpina tendente a divenire, durante le ore centrali della giornata, poco nuvoloso. Graduale aumento della nuvolosità durante la seconda parte della giornata inizialmente su Valtellina, Valchiavenna e Orobie, in estensione anche ai restanti settori alpini e prealpini, associata a locali probabili deboli precipitazioni, con quota neve intorno ai 1300-1400 metri. Da nuvoloso a poco nuvoloso su aree pianeggianti del Bresciano, Mantovano e Cremonese.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra +7/+9 °C (+8/+10 °C in ambito urbano); massime stazionarie e comprese tra +15/17 °C;

