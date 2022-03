UniBg, gli studenti lanciano la loro raccolta di beni per l’Ucraina - BergamoNews

Bergamo. Anche gli studenti dell’Università di Bergamo si uniscono all’onda di solidarietà per il popolo ucraino colpito dalla guerra. Dopo l’adesione dell’Ateneo alla raccolta fondi promossa da Caritas e Fondazione della Comunità Bergamasca ora sono i ragazzi a mobilitarsi. La lista di rappresentanza Uni+ in collaborazione con Esn Bergamo ha lanciato una raccolta di beni nelle sedi universitarie in sostegno all’associazione Zlaghoda.

“Quello che sta succedendo – racconta Davide Chiesa, presidente di Uni+ – non può non toccarci. Come studenti, che andiamo in università per formarci e per contribuire un domani a creare un futuro migliore, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere. Dobbiamo dare un segno oggi per far capire che un mondo migliore è possibile”.

Si parte oggi, martedì 15. Per tutta la settimana sarà possibile donare ai banchetti all’ingresso delle sedi di via dei Caniana, di Pignolo e di Dalmine. Verranno ritirati prodotti igienici (pannolini per adulti, salviette umidificate, assorbenti), prodotti per bambini (omogeneizzati, latte in polvere, pannolini), cibi a lunga conservazione (tonno, carne, ceci e fagioli in scatola, caffè e cacao solubili, frutta secca sgusciata e confezionata, barrette proteiche, snack e barrette dolci con cioccolato) e apparecchi elettrici come frontalini (torce frontali), torce elettriche, pile e powerbank.

Oltre a donare ci si può offrire per dare un aiuto nell’organizzazione. “Abbiamo lanciato un google form in cui ogni studente può dare la propria disponibilità. Per ora solo tramite il passaparola su Whatsapp e sui social abbiamo una ventina di ragazzi tra chi stazionerà ai banchetti e chi ha messo a disposizione la propria macchina per trasportare il raccolto”. L’Università ha individuato degli spazi all’interno delle sedi in cui saranno accumulati i beni raccolti che poi, verso la fine della settimana, saranno portati al centro di Curno. Ma il supporto di Uni+ però tocca anche altri fronti. “Al contempo avremo ai banchetti dei cartelli con i qr code per invitare tutti a fare una donazione alle raccolte fondi di Caritas e di Unhcr. Questo è rivolto a tutti, non solo agli studenti ma anche a docenti e personale Ata”.

La stessa lista dei rappresentanti devolverà sui conti aperti la propria quota utilizzando i ricavi delle tessere associative a Uni+: “Abbiamo delle tessere associative a 5 euro. Ora, per chi vorrà aderire a Uni+, faremo pagare la tessera 8 euro, di cui daremo il 50% alle raccolte fondi alle quali aderiamo. In questo modo guadagneremo di meno ma potremo contribuire anche economicamente”.

L’iniziativa di Uni+ è stata realizzata lavorando a stretto contatto con l’Università, che rilancerà ufficialmente la raccolta con una comunicazione attraverso i propri canali. “È una cosa su cui puntiamo molto – spiega Davide – perché in università è un tema sentito, se ne parla molto. Invitiamo tutti a seguirci sui social perché lì aggiorneremo di volta in volta su giorni e orari della raccolta”.

Per il momento sarà possibile donare nella sede di via dei Caniana nell’interna giornata di martedì, mercoledì e venerdì e nella mattinata di giovedì. In Pignolo i banchetti saranno attivi martedì e mercoledì tutto il giorno e anche giovedì mattina.

Per chi volesse aiutare ai banchetti o nel trasporto dei beni, questo è il form da compilare

