Studio Battaglia, Champions o I miserabili? La tv del 15 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 15 marzo su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Studio Battaglia”, con Giorgio Marchesi, Lunetta Savino, Massimo Ghini e Barbora Bobulova.

Verranno proposti due episodi: nel primo, Anna Battaglia ha lasciato lo studio di famiglia e lavora da poco in un nuovo studio legale quando, sotto l’ufficio, trova ad aspettarla suo padre Giorgio che non vedeva da 25 anni. Quella mattina affronta sua sorella Nina, rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian e accoglie Parmegiani, un facoltoso imprenditore che vuole divorziare dalla moglie.

Nel secondo, alla fine, però, sarà proprio la moglie dell’uomo a voler essere difesa da Anna mentre l’imprenditore si rivolgerà a Marina Battaglia che quella sera festeggia i 65 anni con una grande festa. Mentre si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro, la più piccola della famiglia Battaglia, Viola, insiste con le sorelle perché incontrino il padre…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino.

Su Canale5 alle 21 la partita di calcio tra “Manchester United e Atletico Madrid”, valida per gli ottavi di Champions League.

Su Italia1 alle 21.20 prenderà il via “La pupa e il secchione show”, condotto da Barbara D’Urso.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “I miserabili”; su Rai5 alle 21.15 “History of love”; su La5 alle 21.15 “E’ complicato”; su Iris alle 20.55 “Wyatt Earp”; e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; e su Mediaset Extra alle 21.10 la fiction “Padre Pio”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!