Se ne vanno le nuvole, si rialzano le temperature - BergamoNews

Scopriamo che tempo farà in questo martedì 15 marzo a Bergamo con il bollettino del Centro meto lombardo curato da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

L’estensione del promontorio presente sul Mediterraneo centrale fin oltre la catena alpina, garantirà sull’Italia condizioni di stabilità. La presenza di un’isolata area ciclonica, avente il suo centro sulle coste atlantiche del Marocco, favorirà l’afflusso di correnti umide meridionali. Sulla Lombardia, residua nuvolosità sui settori più occidentali e lungo i rilievi alpini e prealpini in graduale attenuazione nel corso della giornata. Temperature che tenderanno a riportarsi sui valori in media del periodo.

Martedì 15 marzo 2022

Tempo Previsto: deboli fenomeni tra la notte e il primo mattino su Varesotto, Chiavennasco, Orobie ed Ovest milanese, con quota neve intorno ai 1500 metri. Tendenza ad ampie schiarite nel corso della giornata ad esclusione dei rilievi alpini più settentrionali, dove perdureranno le condizioni per lo sviluppo di deboli fenomeni precipitativi. Altrove cielo poco nuvoloso, nuvoloso sui rilievi dell’Oltrepo Pavese ma senza fenomenologia associata. Dal tardo pomeriggio, transito di nubi basse cumuliformi, ad iniziare dai settori meridionali.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra +4/+6 °C (+6/+7 °C in ambito urbano); massime in aumento e comprese tra +13/15 °C;

Mercoledì 16 marzo 2022

Tempo Previsto: condizioni di tempo stabile con conseguente cielo sereno su gran parte della regione. Qualche innocuo cumulo lungo le aree occidentali centro-meridionali, Comasco, Milanese, Pavese, Lodigiano e Cremonese, senza fenomenologia associata. In serata probabili foschie su Cremonese, basso Bresciano e Mantovano.

Temperature: in pianura minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra +5/+8 °C (+8/+10 °C in ambito urbano); massime in aumento e comprese tra +17/19 °C;

Giovedì 17 marzo 2022

Tempo Previsto: poco nuvoloso sui rilievi alpini della Valchiavenna e della Valtellina, nuvolosità stratiforme sul resto della regione ma senza fenomenologia associata. Dal pomeriggio qualche schiarita, più ampia lungo la fascia orientale della regione

Temperature: in pianura minime in aumento e comprese tra +8/+10 °C (+9/+11 °C in ambito urbano); massime in diminuzione e comprese tra +14/16 °C;

