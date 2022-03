Sandra Ferraris nuovo direttore di Anestesia e Rianimazione all'ospedale di Romano - BergamoNews

Dallo scorso giugno, dopo il pensionamento del primario storico, Domenico Nevone, la dottoressa Sandra Ferraris reggeva già, da facente funzione, la struttura complessa “Servizio di Anestesia e Rianimazione” dell’Ospedale di Romano di Lombardia: dopo il concorso è stata nominata Direttore, quale prima classificata della terna presentata al Direttore Generale.

62 anni, nata a Mathi (TO), laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore, ha iniziato la sua attività lavorativa all’Ospedale di Sesto San Giovanni (1988-1996), per poi proseguire come dirigente medico all’Ospedale di Morelli di Sondalo (1996-1999), al Besta di Milano (2000-2002), al Sacco (2002-2005) e, nel 2005 raggiunge l’allora Azienda Ospedaliera di Treviglio in Anestesia e Rianimazione.

Qui ha maturato una lunga esperienza nella gestione del paziente critico intraospedaliero, nell’attività anestesiologica, di parto – analgesia, concentrando prevalentemente il suo operato in Terapia Intensiva, fino al trasferimento a Romano di Lombardia a giugno 2021.

Durante l’emergenza covid ha prestato servizio, in supporto ai colleghi di altre aziende, all’Ospedale di Fiera di Bergamo e quello di Perugia.

“La dottoressa Ferraris si è già dimostrata una risorsa preziosa per la nostra Azienda – spiega Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest – La commissione, questa volta, mi ha proposto la nomina di un “interno”: sono molto orgoglioso che sia stato riconosciuto il suo percorso professionale.”

Questo il sentito ringraziamento e le progettualità del neo Direttore, Sandra Ferraris: “Ho iniziato la mia attività lavorativa presso l’Azienda Ospedaliera nel 2005; nel mese di giugno 2021 mi è stato proposto il trasferimento all’Ospedale di Romano di Lombardia. Ho cominciato così a conoscerlo, non solo strutturalmente, ma anche e soprattutto per le sue eccellenze, le sue potenzialità, nelle professionalità e nel suo spirito di accoglienza e di accudimento. Ringrazio il Direttore Generale per la preziosa opportunità e per la fiducia accordatami. Cercherò di migliorarmi, di stimolare sempre più le attività multidisciplinari perché reputo che lo spirito di gruppo sia vincente nel raggiungimento di obiettivi, progetti e crescita professionale”.

