Nicola, bergamasco a Dnipro: “Stanotte bombardato l’aeroporto” - BergamoNews

Nicola B. il bergamasco che vive in Ucraina da tre anni con moglie e figlia, ha vissuto una notte e una mattina accompagnato da sirene e bombardamenti a Dnipro, dove abita con la famiglia.

Dopo una giornata, quella di lunedì, abbastanza tranquilla infatti, l’aeroporto di Dnipro è stato colpito in tarda serata da due bombe-missili. La pista è andata distrutta e l’intera struttura dello scalo ora riporta danni pesanti.

L’aeroporto della città che conta un milione e mezzo di abitanti era stato già preso di mira due volte nei giorni scorsi, ma l’attacco delle 22.40 di lunedì è stato il più violento e distruttivo.

La città ucraina non è tra quelle più colpite, finora, dai bombardamenti russi. “Ma il suono delle sirene si ripete troppo spesso – racconta Nicola, 46 anni, di Bergamo città -. Noi non usciamo di casa se non per approvvigionarci. Aperto qui sono solo alimentari, farmacie, negozi di beni di prima necessità e poco altro. Anche quando usciamo la paura ci accompagna, il timore di essere colpiti da uno dei missili che stanno prendendo di mira i civili è altissimo”.

Nicola vorrebbe poter mettersi al sicuro con la sua famiglia, ma partire non è così semplice e nemmeno c’è la certezza di riuscire a mettersi al riparo. Intanto ci tiene aggiornati su quanto succede lì a Dnipro.

