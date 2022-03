Le ragazze del Calcio Brembate in campo con braccialetto blu e giallo per l'Ucraina - BergamoNews

Brembate. Sono sempre più numerose le belle iniziative a sostegno della popolazione ucraina. Tra le tante, una si è vista domenica mattina al centro sportivo di Brembate.

In occasione di una partita di campionato, le ragazze delle squadre di calcio femminile dell’Usd Calcio Brembate e della Rabona F.C. Mozzo, militanti nel Csi bergamasco a 7, sono scese in campo con, al polso, un braccialetto realizzato con pezzi di stoffa blu e gialli.

L’idea, nata nello spogliatoio del Calcio Brembate, ha trovato una risposta positiva da parte della squadra ospite che ha aderito con entusiasmo.

“Iniziative come questa – afferma Marilisa Chiesa, allenatrice della squadra locale – sono importanti perché ci permettono di far sentire, anche nel nostro piccolo, la nostra vicinanza al popolo ucraino per quanto sta accadendo. Speriamo che questa guerra ingiusta finisca il prima possibile. Siamo contente per il risultato, ma ciò che più importava, oggi, era dimostrare, anche solo con un braccialetto, il nostro sostegno. Ringraziamo la società Mozzo per essersi resa disponibile a partecipare”.

Dello stesso avviso è Luca Monzani, dirigente sportivo della squadra di casa, che aggiunge: “Tutti i cambiamenti partono da dentro di noi e insieme possiamo fare grandi cose. Con questo piccolo gesto simbolico, abbiamo voluto dare il nostro contributo e urlare forte che siamo con la popolazione ucraina, perché la pace ha un valore inestimabile. Anche questi dettagli possono fare la differenza”.

Perché, alla fine, è proprio tutto qui: nella semplicità di quei gesti che raccontano tanto perché fatti con il cuore. Nella voglia di cambiare le cose. Nella speranza di un futuro migliore.

