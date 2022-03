In memoria di Elio Carminati, raccolta fondi per un mezzo per la Croce Rossa - BergamoNews

Bergamo. Partirà a breve la raccolta fondi in memoria di Elio Carminati, il “gigante buono” della questura di Bergamo scomparso un paio di mesi fa, per comprare un mezzo per la croce Rossa di Bergamo.

Le offerte potranno arrivare o di persona al bar dell’oratorio di San Paolo o sul conto corrente della stessa parrocchia con la causale “gli amici di Elio”.

“Pur non essendo la sua parrocchia – spiega Simone Paganoni, consigliere comunale – Elio la frequentava, aveva molti amici, qui è ambientato il suo libro “Sbirro a chi?”, ed è qui che ha chiesto di fare il suo funerale.

In questi giorni stiamo organizzando la distribuzione dei volantini (Curva Atalanta, croce Rossa, questura, ospedale, vigili del fuoco, tribunale) tutti posti che Elio frequentava e dove era conosciuto e apprezzato”.

