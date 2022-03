Il Bayer perde una delle sue stelle: rottura del crociato per Wirtz - BergamoNews

L’uscita in barella in lacrime nella sfida contro il Colonia, persa 1-0 dal suo Bayer Leverkusen, non lasciava presagire nulla di buono: il responso degli esami è stato poi impietoso per Florian Wirtz, talentuoso centrocampista delle “Aspirine”, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi.

Ovviamente non potrà essere della partita giovedì, quando alla BayArena di Leverkusen arriverà l’Atalanta per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: una perdita non indifferente per coach Seoane, che deve rinunciare ancora a Patrik Schick, alle prese con uno strappo al polpaccio, e dovrà ridisegnare ancora una volta il suo reparto offensivo per cercare di ribaltare il 3-2 incassato a Bergamo.

Notizia pessima, dunque, per la formazione tedesca, mentre per l’Atalanta è sicuramente un vantaggio: già nella gara d’andata si erano viste tutte le sue qualità e come tutti i palloni importanti in fase offensiva passassero dalle sue parti (suo, ad esempio, l’assist per il momentaneo vantaggio di Aranguiz).

Wirtz, 18 anni, è uno dei più grandi talenti prodotti dal calcio tedesco negli ultimi anni: in questa stagione aveva già collezionato 10 gol e 14 assist in 31 presenze, numeri che difficilmente si trovano in altri classe 2003 in Europa.

Non solo il Bayer, ma anche la nazionale maggiore tedesca è rimasta scioccata dall’infortunio: il ct Hansi Flick, che lo aveva già fatto scendere in campo per quattro volte nelle qualificazioni mondiali, lo tiene in grande considerazione per l’appuntamento in programma in Qatar tra la fine di novembre e la metà di dicembre di quest’anno, ma chiaramente tutto dipenderà dalla sua capacità di recupero dopo uno stop così grave.

Intanto la Uefa ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la partita di giovedì (fischio d’inizio alle 18.45): sarà tutta francese, con il 32enne Francois Letexier a fischiare, coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, Jerémie Pignard quarto uomo e Jérome Brisard-Delajod Willy al Var.

