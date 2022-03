Giulia racconta le attività svolte in uno dei tanti corsi organizzati dalla Scuola in vista dei percorsi post diploma - BergamoNews

Tra le diverse proposte formative che la scuola offre è presente anche il corso in preparazione ai test delle facoltà bio-mediche, aperto agli studenti del quarto e del quinto anno che vorrebbero intraprendere un percorso universitario in quell’ambito.

In quanto studentessa del quarto anno del liceo classico, interessata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ho deciso di partecipare al corso.

Ogni mercoledì a partire dal 26 gennaio fino al 9 marzo si è tenuta una lezione in streaming nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:20, con un ricco programma di attività.

Durante il primo incontro, si è svolta un’introduzione alle varie tipologie di test d’ingresso in base alla facoltà che si vorrebbe frequentare: test per medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie, oppure altri tipi di test come i Tolc, tra cui Tolc B (Scienze Biologiche),Tolc S (Biotecnologie, Chimica, Scienze Naturali) oppure i Tolc F (Farmacia, CTF).

Successivamente nella seconda e nella terza lezione ci siamo concentrati sulla biologia e la chimica, due materie fondamentali per questi corsi di studio, ripassando gli argomenti principali e maggiormente riproposti nei test degli anni passati, provando anche a svolgere alcuni esercizi similari.

Ci siamo poi spostati sulla logica occupandoci per due lezioni di logica matematica, analizzando sia in modo teorico che pratico argomenti come insiemistica, grafici, mcm e MCD, equazioni, crittografia, proporzioni e percentuale.

Prima della lezione di chiusura abbiamo visto anche la logica verbale, prendendo in considerazione i sillogismi, proporzioni verbali, condizione necessaria/sufficiente, frasi con negazioni.

La conclusione del corso ha visto la partecipazione di tre ex allievi della scuola, nonché studenti universitari di medicina e di odontoiatria, che ci hanno parlato della loro esperienza universitaria, ma anche della loro preparazione per affrontare il test d’ingresso.

Ho trovato il corso molto interessante perché, oltre al materiale che ci è stato proposto per prepararci, tra slide teoriche e dispense di esercizi, ritengo che questa attività sia stata anche utile per capire più nel concreto quello che è effettivamente il test d’ingresso per una di queste facoltà e iniziare ad individuare quelli che sono gli argomenti che si conoscono di più e quelli su cui bisogna concentrarsi maggiormente perché si conoscono meno.

Ovviamente non avendo a disposizione moltissime ore ci siamo concentrati, specialmente per quanto riguarda chimica e biologia che prevedono un programma molto vasto, sui tratti fondamentali di ciascun argomento senza entrare troppo nello specifico, ma comunque è stata una buona occasione per farsi un’idea generale.

Infine voglio sottolineare l’importanza dell’ultimo incontro con gli studenti universitari, che nel raccontare la loro esperienza non hanno sicuramente nascosto l’impegno costante necessario sia per preparare il test sia per affrontare le facoltà che hanno scelto, ma allo stesso tempo hanno manifestato la grande passione per quello che stanno svolgendo.

Questo mi ha aiutato a credere ancora di più in ciò che voglio intraprendere, perché con la passione, l’impegno, la fatica e la determinazione giusta tutto è fattibile.

Dunque posso sicuramente dire che è stato un corso ben riuscito!

