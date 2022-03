Dopo la protesta, 1.500 abitanti della Valle del Lujo ritrovano il loro “dutùr” - BergamoNews

Albino. “Ho telefonato anche io all’ATS e mi sono lamentato perché la mia famiglia, composta da me e mia moglie, che siamo ultrasettantenni, e da mia figlia disabile, siamo rimasti senza medico di base. Ho chiesto loro se era possibile una cosa del genere?”.

Questo abitante di Vall’Alta, una delle cinque frazioni del Comune di Albino nella Valle del Lujo, ci ha raccontato quello che è capitato a lui ed a molte altre persone nei primi mesi dell’anno.

Il loro storico medico di base (che loro chiamano affettuosamente ‘dutùr’), Ubaldo Facci, il 22 gennaio era andato in pensione per il raggiungimento del 70° anno d’età. Aveva però chiesto di poter proseguire momentaneamente il servizio per evitare disservizi ai suoi pazienti. In pratica, una volta arrivato il nuovo medico, lui si sarebbe ritirato godendosi la pensione. La sua richiesta era però stata respinta. E così, a causa della rinuncia di un “candidato alla successione”, ben 1.500 persone della Valle del Lujo sono rimaste prive di medico.

Il “ritiro forzato” deciso dall’ATS ha provocato una ribellione in queste frazioni albinesi, tanto che alcuni cittadini hanno spedito una lettera di protesta ai vertici di ATS: “Noi siamo privilegiati – è scritto nella lettera – per avere un medico, il vecchio ‘dutùr’, che di noi conosce tutto e che ci ha mostrato il lato umano della vostra professione. Vi chiediamo in un momento tanto difficile per emergenza sanitaria e per carenza di medici di base, di ripensare e correggere la vostra decisione. Come cittadini vorremmo capire il motivo per cui non avete accolto la richiesta del nostro medico: ci spiace, ma ci fa anche arrabbiare il fatto che istituzioni pubbliche, che dovrebbero agire a favore di noi cittadini, lascino più di mille pazienti, anche con patologie croniche e/o gravi senza medico di base, senza soddisfare un bisogno essenziale. La nostra valle si stende per 10 Km e non pochi sono i disagi per chi non guida o non ha un mezzo di trasporto privato per motivi di salute o d’età”.

Alla fine, dopo le proteste (e anche in seguito all’intervento degli amministratori comunali di Albino) ATS ha fatto dietrofront richiamando in servizio, anche se per pochi mesi (dall’inizio di marzo a fine agosto), l’amato (dagli abitanti della Valle del Lujo) “dutùr”.

