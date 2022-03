Covid, risalgono i contagi in tutta Italia; a Bergamo anche i ricoveri in ospedale - BergamoNews

Nell’ultima settimana, dall’8 al 14 marzo, la discesa dei positivi si è arrestata bruscamente. A livello nazionale, negli ultimi sette giorni i contagi certificati da tampone sono stati 347.642, in forte aumento del 33,8% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa, quando ne avevamo contati 259.758. Un’inversione netta, che ha portato i numeri a quasi tre settimane fa, bruciando due settimane di discesa. Media giornaliera 49.663 (da 37.108).

Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è di nuovo in salita, e ora è al 12,68% (era al 10,14%).

Cresce, anche se di poco, il numero dei tamponi totali: ne sono stati eseguiti 2.796.816 (ne erano stati fatti 2.632.298 la settimana scorsa).

Per fortuna continua però la discesa dei numeri relativi ai decessi, che è in segno negativo da cinque settimane. In questa i morti sono stati 980, mentre la scorsa ne contavamo 1250. In questo caso la variazione percentuale è del -21,6%.

Chiaramente, col numero dei contagi che è tornato a crescere così energicamente, la curva dei decessi potrebbe subire contraccolpi fra qualche settimana, considerato il ritardo fra i due fattori.

E lo stesso vale per i dati sull’impatto ospedaliero, e cioè ricoveri ordinari e terapie intensive. Oggi i ricoveri ordinari sono 8.468, (erano 8.989), mentre quelli in terapia intensiva sono 518 (erano 610 sette giorni fa). Il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva passa da 328 a 289.

L’indice di occupazione nei Reparti Covid è al 13% (precedente 13,8%). Quello nei Reparti di Terapia Intensiva è al 5,2% (era al 6,2%).

Tutti gli alti indici si muovono al rialzo.

Curva dei contagi: da 0,30 a 0,38.

Il valore di Rt nazionale: da 0,77 a 0,83

L’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 475 a 530.

Lombardia e Bergamo

Nel periodo osservato, anche in Lombardia i positivi crescono rispetto alla settimane precedente, passando da 28.638 a 36.382, con un aumento del 27%.

Decrementa ancora il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 786 gli attuali (erano 821), così come quello relativo alle Terapie Intensive, dove i ricoverati passano da 82 a 73.

Aumenta il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva che passa da 16 a 20.

Calano anche l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 4,5% al 4% e quello relativo ai Reparti Covid, dal 7,9% al 7,5%.

Si registra un ulteriore calo in fatto di decessi: nel periodo sono stati infatti 130 rispetto ai 219 del precedente.

Come detto per i dati nazionali, anche in Regione ci si aspetta una risalita di tutti questi indici ancora con il segno meno qualora la curva continuasse a salire.

Un primo segnale in questo senso è dato dall’aumento degli attualmente positivi, ora 116.715 (110.024 la settimana scorsa), che va di pari passo con quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 115.856 (erano 109.121). L’incremento, in entrambi i casi, è di circa il 6%.

Risale ovviamente anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti: da 290 a 360; così come cresce l’indice medio settimanale di positività che passa dal 7,44% al 9,31%.

Sale anche in provincia di Bergamo il numero dei nuovi casi: i positivi sono stati infatti 2.195 rispetto ai 1.873 del periodo precedente (+17,2%).

Aumentano i pazienti ricoverati in Area Medica all’ospedale cittadino: nel periodo si è passati da 43 a 47, mentre calano leggermente quelli ricoverati in Terapia Intensiva: da 10 a 7. Sommando i ricoveri nelle altre due Asst provinciali (Bergamo Est e Bergamo Ovest) il totale degli ospedalizzati è di 170 (erano 180).

Nel periodo osservato si sono registrati “solo”4 decessi (13 nel precedente).

Risale l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 170 a 200.

La campagna vaccinale

L’83,7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. L’1,8% è in attesa di seconda dose. Il 64,4% ha fatto la terza dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto l’85,5% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è dell’88% mentre l’86% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 91,3% mentre l’89,7% è vaccinato.

Chi segue con attenzione questo nostro report e/o si informa con una certa frequenza su tutto ciò che attiene al “mondo Covid”, se l’aspettava che la curva dei contagi avrebbe ripreso, a un certo punto, a salire. Puntualmente è avvenuto questa settimana.

Se quindi era attesa un’espansione del contagio, ciò che sorprende è l’ampiezza del fenomeno. I contagi negli ultimi giorni stanno crescendo all’incirca del 30% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. In una sola settimana i nuovi casi individuati sono infatti passati da -8,2% a +33,8%: saltando quindi i brevi periodi di stabilizzazione che avevano caratterizzato fasi analoghe del passato.

Perché i casi stanno risalendo?

Non è possibile, a causa della scadente qualità dei dati disponibili e del basso numero di test eseguiti, prevedere oggi se siamo in presenza di un rimbalzo epidemico con effetti limitati (come a gennaio, marzo e agosto 2021) o dei prodromi di una nuova ondata generata da una crescente circolazione della variante Omicron 2 (B.A.2). Le flash survey periodiche (l’ultima il 31 gennaio) sono insufficienti per monitorare in modo puntuale la diffusione e prevalenza delle varianti.

Inoltre una maggiore “disattenzione” e rilassamento da parte di parte della popolazione, la persistenza di basse temperature e il calo della protezione vaccinale, contribuiscono alla risalita.

Le varianti di Omicron

Come abbiamo visto non ci sono risposte certe, ma alcune fondate ipotesi sul fatto che accada proprio ora un’impennata della curva; cominciando dal fatto che si riscontrano tre sotto varianti della Omicron (B.1.1.529) attualmente in circolazione in Italia, dove non si rileva più la presenza della Delta né di varianti diverse dalla Omicron.

Quest’ultima rappresenta ormai il 100% del virus circolante, ma la sua prima versione, la BA.1 si sta contraendo mentre cresce la BA.1.1, presente per il 36%, e della BA.2, pari al 5%. Una terza sotto variante, BA.3, è al momento molto poco presente.

Per il momento le evidenze di queste sotto varianti indicano una maggiore contagiosità, nell’ordine del 30%, rispetto alla Omicron originale. Non si segnala una maggiore gravità. I dati migliori per questa indagine arrivano da Inghilterra e Danimarca,

In Danimarca il forte aumento dei contagi si è tradotto in una crescita della pressione ospedaliera, ma comunque dimezzata rispetto al picco di dicembre e gennaio. Nel Regno Unito è adesso che inizia a vedersi la crescita dei ricoveri e andrà osservata nel suo evolversi.

In Italia, in linea di massima, la larghissima diffusione della Omicron contribuisce a una crescita della immunità recente della popolazione, insieme alla terze dosi, per quanto queste abbiano rallentato il passo.

Dovremo perciò attendere almeno un paio di settimane per avere qualche indicazione più solida, sulla base dell’andamento dei ricoveri: il loro calo attuale riflette infatti la situazione passata, quando i contagi erano ancora in fase di forte riduzione.

Azioni di contrasto

Come detto, i dati sui ricoveri offrono una visione retrodatata dell’andamento epidemico, cosa nota e condivisa a livello internazionale: le azioni di contrasto intraprese sulla base di questo indicatore (stando a vedere cosa accade) sono inevitabilmente tardive, e in presenza di una nuova ondata scattano quando il livello dei nuovi casi è ormai fuori controllo, generando come ricaduta un ulteriore aumento dei casi clinicamente rilevanti.

Ciò detto e in base a un principio di precauzione, nonché come valida azione di contrasto, come ben sappiamo, appare fuori luogo e azzardato parlare oggi di abbandono a breve delle mascherine al chiuso; al momento è un’ipotesi che sconta tre diversi problemi:

1) È percorribile solo con una circolazione virale su valori bassi, nell’ordine di poche migliaia e non delle decine di migliaia di casi al giorno;

2) Non considera la straordinaria capacità diffusionale del virus, che generando un numero altissimo di casi espone al rischio dell’insorgenza di nuove varianti;

3) Rafforza l’idea di un’epidemia ormai sconfitta e in pieno controllo.

Lo ripetiamo ancora una volta: non è così. A chi parla di virus più buono e di ricadute ormai accettabili ricordiamo che da inizio 2022, in meno di due mesi e mezzo, in Italia abbiamo registrato 19.247 decessi a causa della Covid-19.

Nuovi focolai in Cina

Torna l’incubo contagi in Cina, col Paese che è di fronte al peggior focolaio dai tempi del disastro di Wuhan. Con 1.100 casi in un solo giorno, la macchina cinese di contrasto alla pandemia si è messa in funzione e ha ordinato il lockdown per la città di Changchun, nel nord-est del Paese, dove vivono 9 milioni di abitanti. Ma c’è di più: a Shanghai è stata disposta la chiusura di tutte le scuole. L’impressione è che la variante Omicron sia entrata con prepotenza in Cina, e sarà interessante capire quanto la strategia Covid Zero possa funzionare con questa variante notoriamente più contagiosa.

