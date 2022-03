Covid, 559 nuovi positivi a Bergamo. Vaccini: anche prima e seconda dose in farmacia - BergamoNews

Sono 559 i positivi al Covid-19 segnalati nel bollettino di martedì 15 marzo in provincia di Bergamo, 9.540 in Lombardia a fronte di 91.356 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 10,4%. A livello regionale si contano inoltre 43 nuovi ricoveri nei reparti ordinari e 14 decessi.

Da martedì è possibile ricevere nelle farmacie aderenti anche la prima e la seconda dose di vaccino anti-Covid Pfizer. Finora, infatti, era possibile ricevere solo il ‘booster’. Attraverso il portale regionale prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it è possibile prenotare il proprio appuntamento.

Dall’avvio della campagna vaccinale anti-Covid, i lombardi over 12 che hanno scelto di ricevere il booster in farmacia sono stati oltre 265 mila. “Questo ampliamento dell’offerta in farmacia – ha dichiarato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti – oltre ad alleggerire l’attività vaccinale delle aziende sanitarie, ci aiuterà a rendere più facile l’accesso dei nostri concittadini che ancora non si sono vaccinati. Da mesi le farmacie partecipano con impegno alla somministrazione della dose booster alla popolazione lombarda. Un supporto importante per il quale vanno ringraziate”.

“Ad oggi – ha proseguito – su 9.597.086 cittadini vaccinabili over 5 anni, è stata somministrata la prima dose al 91% dei lombardi, al 95% se si considerano gli over 12 (platea 8.950.826). Il grande impegno di medici, infermieri, militari, protezione civile e volontari, insieme con l’esemplare senso civico dei cittadini lombardi, ha decretato il successo della più importante operazione sanitaria della storia. Invito dunque – ha concluso la vicepresidente Moratti – i pochi che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale di farlo con convinzione per il bene proprio e della comunità”.

I dati del giorno:

– i tamponi effettuati: 91.356, totale complessivo: 33.877.401

– i nuovi casi positivi: 9.540

– in terapia intensiva: 73 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 829 (+43)

– i decessi, totale complessivo: 38.966 (+14)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.214 di cui 1.483 a Milano città;

Bergamo: 559;

Brescia: 1.131;

Como: 656;

Cremona: 350;

Lecco: 353;

Lodi: 129;

Mantova: 415;

Monza e Brianza: 793;

Pavia: 497;

Sondrio: 118;

Varese: 915.

