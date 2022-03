Caro benzina? Ecco le app che aiutano a risparmiare e scovare i prezzi migliori - BergamoNews

Caro benzina? MisterGadget propone una serie di app che consentono di risparmiare e trovare i prezzi migliori.

Del resto, i prezzi son ormai alle stelle e le notizie che arrivano non fanno presagire miglioramenti. I costi elevati sono dovuti sia agli ultimi avvenimenti geo-politici sia al fatto che in Italia gravano sul prezzo della benzina una serie di “pesanti” accise statali. Una situazione che, ovviamente, va a ripercuotersi sul conto degli italiani e dei bergamaschi.

Attualmente il prezzo medio della benzina se vi auto servite (modalità self service) si aggira intorno ai 2,124 euro al litro. Anche il prezzo medio del diesel alle postazioni self service è altissimo: 2,074 euro al litro. Naturalmente i prezzi al “servito” sono ancora più elevati.

Le migliori app per risparmiare

Nonostante attualmente i distributori di benzina con prezzi bassi siano praticamente introvabili, esistono app che possono aiutarti a confrontare e trovare i prezzi migliori. Andiamo a vedere quali sono.

Prezzi Benzina

Prezzi benzina è sicuramente una delle migliori app per risparmiare e trovare i prezzi della benzina più bassi. Potrai scegliere il tipo di carburante di cui necessiti rifornirti e l’applicazione ti mostrerà un confronto dei prezzi di tutti i distributori presenti in zona.

I prezzi vengono inseriti dagli utenti. Tu stesso potrai modificarli se errati.

L’app è disponibile per Android e iOS.

Fuelio

Altra app tra le migliori per risparmiare e trovare i prezzi della benzina più bassi. Fuelio presenta un interfaccia smart e piacevole da vedere.

Oltre a vedere i prezzi dei distributori in zona, potrai controllare i consumi e i costi di un veicolo in tutto e per tutto. Riuscirai dunque a sapere l’autonomia, la necessità di manutenzione : dalla manutenzione ai riferimenti, passando per il chilometraggio. L’app è disponibile per Android e iOS.

Gaspal

Gaspal è la app che presenta la lista meno completa ma più facile da leggere per quanto riguarda i prezzi della benzina. I prezzi più convenienti vengono segnalati con il colore verde. Mentre il rosso indica quelle più costose.

Interessante il fatto che dalla app, potrai avviare direttamente un’applicazione di navigazione (come mappe) per dirigerti direttamente alla pompa desiderata. L’app è disponibile per Android e iOS.

