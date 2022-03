Brilla in Europa, stenta in campionato: Atalanta a due facce, scegliere la coppa non è troppo rischioso? - BergamoNews

Domenica contro il Genoa l’Atalanta ha sprecato ancora una volta la chance di continuare a lottare per il quarto posto. Con la vittoria della Juventus i nerazzurri hanno dovuto salutare, forse definitivamente, la qualificazione alla prossima Champions League.

Terminato il ventinovesimo turno di Serie A è tempo di guardare la classifica: il distacco tra i bergamaschi e i bianconeri è aumentato a otto punti (con una gara in meno), Lazio e Roma hanno operato il sorpasso e adesso la squadra di Gasperini è scivolata in settima posizione. Uno svantaggio troppo grande da recuperare, anche considerando lo stato di forma della corazzata di Allegri.

L’unica possibilità per la Dea di partecipare alla Champions 2022-23 resta la vittoria dell’Europa League.

Dopo la prestazione da applausi offerta nell’andata degli ottavi di finale, a differenza di quella da rivedere in Serie A, sui nerazzurri aaleggia il dubbio che siano più concentrati a fare bene in campo internazionale rispetto che in campionato.

Alcuni pensano che sia stata fatta una scelta ponderata, ma perché la società avrebbe dovuto prendere questa decisione?

Chi sostiene questa tesi dice che il doppio impegno sta togliendo energie, ed è vero. Giocare a pochi giorni di distanza toglie brillantezza alla squadra, però la rosa è stata costruita per affrontare una stagione divisa su tre fronti (campionato, Coppa Italia e Champions). La mancanza di Zapata come punto di riferimento centrale sta spremendo Muriel. “Lucho” non riesce a essere incisivo sempre e il turnover del mister conferma la volontà di tenere i migliori per il ritorno contro il Bayer Leverkusen.

In realtà questi ragionamenti lasciano il tempo che trovano. Anche perché è troppo rischioso concentrarsi sulla coppa, quando ci sono ancora in gioco formazioni come Barcellona, Lipsia, Siviglia e Lione. Tutte candidate che vantano un’esperienza internazionale che l’Atalanta ancora non ha. Gli uomini del Gasp possono dare del filo da torcere a chiunque, ma queste partite a eliminazione diretta vivono spesso di episodi. Per questi e altri motivi, distogliere l’attenzione dal campionato potrebbe essere una scelta azzardata.

Sicuramente nelle ultime settimane abbiamo visto una Dea dalle due facce. Più cattiva, spietata e concentrata perché sa che non può sbagliare in Europa League. Meno decisa, sulle gambe e senza il coltello tra i denti in Serie A. Le motivazioni dei giocatori sono un fattore da non sottovalutare in quanto diventano decisive livellando i valori in campo. L’Atalanta di Gasperini ha sempre fatto della fame di vittoria e della condizione fisica il suo punto di forza e ora che queste due componenti stanno venendo meno in Italia fatica a ottenere risultati.

Il tecnico dovrà ritrovare presto la sua Dea per raggiungere altri traguardi storici come quelli ottenuti in passato e mettere a tacere qualsiasi voce.

