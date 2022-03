Bergamo-Orio e raddoppio della Montello-Ponte: consiglio straordinario a Palafrizzoni - BergamoNews

Bergamo. Compattamente tutti i consiglieri di opposizione a Palazzo Frizzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Bergamo Ideale e Movimento Cinque stelle) hanno richiesto con urgenza un Consiglio Straordinario dedicato alle opere infrastrutturali che sono di fortissimo impatto sulla mobilità della città. La data del Consiglio è stabilita per lunedì 21 marzo alle 18.

“Il Collegamento su ferro Bergamo-Orio e il raddoppio della Montello Ponte San Pietro – spiegano le minoranze – hanno innescato dibattiti sui media e sui social e soprattutto una forte reazione dei cittadini dei quartieri maggiormente interessati che, sempre per vie formali e con una comunicazione consapevole e documentata, hanno avanzato dubbi e soprattutto richieste e proposte spesso cadute nel vuoto. E riguardo al collegamento veloce Bergamo- Dalmine si sono avute notizie sui media ma nulla di formalmente strutturato è stato relazionato in Consiglio dove, a spizzichi e bocconi, dietro precise richieste dell’opposizione, ci sono state risposte vaghe e attendiste.

È inaccettabile che su questi grandi infrastrutture, che impiegheranno ingenti capitali anche del PNRR ma non solo (ad esempio i 170 milioni per la Orio Bergamo) e che avranno grande impatto sulla cittadinanza, non si sia mai potuta realizzare una discussione consiliare documentata, specifica e approfondita. Soprattutto, fino ad ora non è stata data l’opportunità di chiarire in sede ufficiale la posizione della minoranza e dei singoli consiglieri. Le opposizioni – concludono – ritengono che sia fondamentale un confronto serio, completo e in tempi rapidi, prima che sia troppo tardi per prendere decisioni giuste, equilibrate e quanto più possibile condivise con tutti i cittadini, spesso ignorati da questa amministrazione sulle scelte che trasformano radicalmente la città”.

